「雲朵空氣瀏海」怎麼才美得自然？韓髮型師教妳用「髮捲」8步驟就完成

瀏海，絕對是對於一個女生門面扮演最重要的角色！瀏海整理得好，不但可以修飾臉型，整個人看起來也更加年輕，韓星們猶如雲朵般空氣感瀏海，是女孩們最理想中的範本，但同樣都用了髮捲，到底為何還是做不出如此自然的效果呢？ELLE請教台北東區OUR studio，同時也是首爾為韓星服務的韓國髮型師Young，來告訴我們用髮捲整理瀏海的重要關鍵！

1．模糊髮流方向

有瀏海的女生一定有早上起床瀏海不聽話，亂七八糟翹的困擾。韓國髮型師Young表示要營造像這樣輕盈雲朵般的瀏海，首先要模糊髮流方向。

先用水稍微噴濕瀏海後，用吹風機吹乾時，用手指頭在靠近髮根的位置左右快速撥弄，千萬不要直接將吹風機吹往瀏海，那樣反而會更亂。

2．找出瀏海的最佳位置

瀏海是修飾臉型的重要關鍵，最簡單的方式就是找到對的位置，在顴骨上方有一塊臉部突起的骨頭，那就是瀏海的最佳範圍。

3．髮捲要分束

在顴骨上方有一塊臉部突起的骨頭往內1公分，也就是眉峰上方的位置，往外是一束修飾臉型的瀏海，往內則是主要瀏海部分。

4．分區上髮捲

若要瀏海蓬鬆、彎度較大，捲髮捲的時候可以高度呈現90度，往下捲。臉頰兩側則是用較細的髮捲往旁邊兩側捲

5．吹風機不要一直對著髮捲加熱

絕對要注意，捲上髮捲的瀏海，千萬不要用吹風機不要一直對著加熱，用最小的微風，吹一秒離開一秒方式，且風口只要對著髮捲，不要吹到髮根。

6．拆髮捲是重點

建議先將臉頰兩側的髮捲順著顴骨的方向，往外拆捲。先拆兩邊的髮捲，看整張臉的輪廓，再來微調中間的瀏海才會比較自然。

7．手指調整瀏海蓬鬆度

拆掉後，將定型液噴在手指上，接著用手指輕輕調整瀏海的蓬鬆度。

8．雲朵般的空氣瀏海完成

比起一般旁分瀏海，雲朵般的空氣瀏海將整個人的氣質變得更將溫柔，臉型也修飾得更小。

OUR studio



位於東區的OUR studio，來自首爾清潭洞頂級髮廊體系 ，專為韓星打造髮型的韓國髮型師駐台，並附有專業韓國翻譯，為顧客量身設計最理想髮型。

TEXT／BY ROYAL HUANG PHOTO／INSTAGRAM@SOMIN_JJ、ELLE

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