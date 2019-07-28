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韓系婚紗瀏海的三個重點　長度剪到這，拍起來超上鏡

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

其實在拍婚紗時影響整個造型的就是瀏海了！之前有分享過新娘的瀏海的長度推薦，但因為瀏海一直都是新娘最常問的問題之一，所以這次來分享一下韓式瀏海的攻略。瀏海完全是整個髮型的靈魂！有先把瀏海剪好之後，新秘也才能更好的發揮！如果想要走韓系婚紗的路線，可以參考這三個重點喔。

1.不要太過於厚重

太過厚重的瀏海經常沒辦法展現出很輕盈的感覺，也展現不出髮絲的感覺。如果是復古造型的話厚重還可以，但是又短又厚重的話，其實造型不好做，變化度也會很低！像這樣的空氣感，太厚重的瀏海是做不出來的，如果是厚重瀏海請記得要打薄喔。那空氣瀏海的長度建議在眼睛周圍或眼上一點點，不要短過於眉上喔！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

空氣瀏時，瀏海還可以留一些長的部分，盤起來或綁起來留一些更修飾臉型。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

帶點捲度的空氣感鬚鬚瀏海，也是韓國現在很流行的，所以記得瀏海不要太厚重喔！不然表現不出空氣感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2.瀏海長度建議在下巴周圍

通常瀏海要能夠放下來修飾臉型的話，不建議超過下巴位置太多，通常我會建議大概在接近下巴的位置。太短的話，例如眉上也難以修飾到整個臉型，太長的話放下來在臉周圍有時候會太突兀。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3.鬢角周圍的頭髮留一些些剪短

現在很流行的就是大概在鬢角跟耳朵前位置的頭髮剪短，這樣綁起來或盤起來的時候這些鬚鬚就會讓頭髮看起來更浪漫，做造型時稍微用個弧度或捲度，就有修飾臉型的效果喔。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

以上是韓系婚紗瀏海的重點！如果想要韓系瀏海的話，記得也要找對設計師喔～可以多收集圖片請設計師參考，剪出這樣的瀏海，這樣在拍婚紗時效果會更好喔！

最後如果喜歡韓系婚紗，近年來越來越流行簡約跟輕鬆了！比起婚宴會場的華麗婚紗，蠻多新人在拍婚紗時選擇簡約的款式，像是漂亮或有設計感的小洋裝，甚至是白色西裝，都是很不錯的婚紗照裝扮喔！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

以上是這次的韓系婚紗瀏海的三個重點～

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Bonnie

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

新娘頭髮長度該多長？瀏海什麼長度最好？一次告訴你！

五款推薦給新娘的熱門指定髮型

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

婚禮, 新娘, 瀏海, 韓系, 韓系婚紗, VogueTaiwan
fashion.net

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