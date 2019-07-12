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喝瓶裝水等於「吃塑膠」　一年13萬顆進肚累積在體內

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▲喝水。（圖／取字免費圖庫Pixabay）

▲喝瓶裝水不見得比較健康。（圖／Pixabay，以下同）

編輯／借借

7月份台灣連鎖餐飲外帶禁用一次性吸管政策推行，部分民眾抱怨不便，但事實上地球上的塑膠製品已經污染環境，進入循環生態圈，導致人類也開始吃下塑膠，因為人體構造無法排出，所以塑膠進入人體後會被吸收，健康風險還尚未查明，研究顯示，喜歡喝瓶裝水的人，可能1年攝取13萬顆塑膠微粒，比直接喝自來水的民眾多上1倍。

大家都知道塑膠難以被大自然分解，《環境科學與技術（Environmental Science and Technology）》期刊之前發表的內容中顯示，塑膠分解之後變成微粒，分佈在海洋、河川、土壤與空氣中，人類是生態圈的一環，自然身體也會「吸收」這些塑膠物質，成人平均每年至少會吃下5萬顆塑膠微粒，還不包含空氣中吸進去的。

▲喝水,水壺,水瓶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲塑膠瓶不好分解，微粒已經讓人開始吸收在體內。

研究發現，瓶裝水的塑膠微粒，會在製造與運送過程中被釋出，意即比起直接煮開飲用的自來水，瓶裝水內含的塑膠微粒多了22倍，比起食材、加工品等等，更清楚能呈現出差異。有些民眾選擇瓶裝水，是因為覺得更加乾淨或健康，卻喝下更多累積在體內的塑膠。

▲「喝水就能變漂亮」4大法則。（圖／pixabay）

▲想補充水分建議自己攜帶重複性水壺或隨身杯。

雖然目前還未確定累積在體內的塑膠會有什麼傷害，但長久累積下來，可以肯定會增加健康的風險，因為塑膠本就不是天然的物質，一些微小的塑膠微粒甚至能穿透人體組織，恐引發免疫系統的相關病變。

部分人士認為只要瓶裝水保存得宜，就可避免更多風險，事實上消費者根本無法預知，在運送過程中會出現的狀況，可能從法國運來的瓶裝水，在某個環節曝曬在陽光下2小時，導致瓶身塑化劑溶於水中，但從冰庫中拿出瓶裝水的你，卻無法得知這項狀況。

▲「喝水就能變漂亮」4大法則。（圖／pixabay）

▲直接喝煮熟與過濾的自來水塑膠微粒較少。

更別說瓶裝水的瓶子會再造成污染了，下次想買瓶裝水來解渴，不妨想想自己肚子裡的那些塑膠吧。

關鍵字：

環境, 生態, 環保, 瓶裝水, 塑膠微粒
fashion.net

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