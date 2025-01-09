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從大拇指看真實愛情觀！網瘋傳「手相占卜」這類型最沒安全感

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▲大拇指占卜 。（圖／翻攝自unsplash）

▲日本最近流行起一款「手相占卜」 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

若是現階段面對愛情還捉摸不透，不確定自己的真實心意，那麼日本最近流行起一款「手相占卜」，或許能幫助到你揭開內心深處的想法，據說只要伸出大拇指，看看第一節的節紋位置，立刻能判斷你的愛情觀！

伸出你的大拇指，看看第一節的節紋位置屬於A、B、C哪一種情況。

▲▼手相占卜。（圖／ETtoday製圖）

▲A節紋比較靠近下方、B節紋大致在中間位置、C節紋比較靠近上方 。（圖／ETtoday製圖）

分割線下有解答

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A解析：節紋比較靠近下方，面對愛情不顧一切付出

有這種手相的人，代表著你遇見愛情會不顧一切付出，且完全不求回報，你就好像把另一半當成自己的生命共同體一樣，時常會把對方放在比自己還要靠前的位置，反而忘了自己才是生命的主人，這樣的你敢愛卻又很容易受傷。

B解析：節紋大致在中間位置，面對愛情謹慎保守

你是一個很理智思考的人，習慣對愛情設定目標，同時有自己的底線不允許他人靠近，有時候反而會讓你和愛人的距離拉遠了，但偏偏面對真愛時，是需要一些怦然和衝動的，這樣的你隱藏著內心，很容易與愛情擦身而過。

C解析：節紋比較靠近上方，面對愛情常有不安全感

面對愛情你時常不安全感爆發，在心中揣測一些想法，認為靠著自己的猜想能夠檢視眼前的人，不過卻忽視了這才是讓感情變得更脆弱的原因，因為你心中有事卻不輕易告訴對方，日後會成為這段感情的隱患之一。

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關鍵字：

手相, 占卜, 愛情, 日本, 流行

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