按下按鈕沐浴在「日本空氣」　史上最狂巨型香氛儀來了！

▲迷你織物搭配的香氛組合，獨具巧思。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

香氛使人愉悅，也代表著一個人忠於自我的品味。首度跨出日本的@aroma，也是北歐櫥窗引進的第一個日本香氛品牌，珍藏大自然芳香原有的特質，並從中發掘芬芳元素的玩味奧妙，提供香氛小物、產品，甚至擴至整體空間運用。

▲香氛貼紙可收納在卡夾內，讓名片散發優雅香氣。

＠aroma第一家海外分店設立於台北信義誠品內，香氛的本質就是自然，品牌研發的每款精油皆是萃取自多種植物的花、葉、樹木及果實等純天然因子，是小孩、寵物也能安心使用的100%自然美好。

▲日本以外第一座巨型香氛儀。

導覽會現場特別設置了一款機器，挑選按取欲試聞的香調後，機器就會噴灑精油於試用者身上，即刻感受其香氣使用於空間的臨場氛圍。@aroma精油以五大系列香型為基調，注入來自世界各地的頂級原料，以水蒸氣蒸餾及壓榨法萃取出珍貴的植粹精油，淡雅中富有深厚層次。

▲附有磁鐵的羊毛氈擴香器，可以貼在任何地方。

其中 「日式本真系列」萃取珍貴的日本原生植物為基底，調合出吉野檜、青森絲柏，高野槙和日式場景的凜、艷、淡等豐富而有靈性的調合精油。透過香氣讓你彷彿有置身在日本的錯覺。

▲童趣香氛儀成為室內一處美麗風景。

複合美妝品牌10/10也引進紐約極簡時尚家居品牌- Bloomy Lotus®，在美學上講求獨特、俐落的設計感，使香氛機也成為打造居家美感的元素。

▲替換耳朵造型即可變化成不同動物角色。

寶貝香氛儀，既是香氛儀、音樂盒、小夜燈、也是叢林小動物擺飾，所有功能均可單獨運作。藉由超音波震盪霧化，將精油分解在空氣中提供獨特燈光色可提供情境營造，提升睡眠品質並讓心情愉快放鬆。音樂盒內建叢林情境音樂，彷彿身處大自然。寶貝香氛儀，2,700元。

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