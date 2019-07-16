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女生也愛的新潮流！「浮世汚い猫」情侶衣　快閃店開跑

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▲▼女生也愛的新潮流！「浮世汚い猫」情侶衣　快閃店開跑。（圖／業者提供）

▲女生也愛的新潮流！「浮世汚い猫」情侶衣，快閃店開跑。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

台灣最具代表性的潮流品牌CPTN HOOK由街頭文化設計師HOOK與原創插畫家JAMES共同創立，受海外及台灣街頭文化啟發，以地下街頭文化為設計主軸，發揮嘻哈音樂中混合再創造的精神，將更多領域元素一一混和，並從中創造全新的各種經典圖像。

品牌2013年創立至今正式屆滿六周年，為了歡慶這重要的里程碑，CPTN HOOK將帶來眾多活動！首推出2019夏日新品「浮世汚い猫」系列商品，突破品牌以往的設計風格，讓女生們也為之瘋狂。而即日起至7月31日，更於新光三越南西館1樓設立「CPTN HOOK街頭刺青文化POP-UP STORE」，每個周末都有刺青師現場帶來精彩活動！更將於8月底邀請日本饒舌天團Buddha Brand來台舉辦演唱派對。一連串精彩活動，將在這個夏天給你不一樣的街頭文化新體驗！

▲▼女生也愛的新潮流！「浮世汚い猫」情侶衣　快閃店開跑。（圖／業者提供）

▲以最平易近人的貓咪為藍本，結合日本浮世繪主題如菊花、雷神、骷髏、般若面具等。

帶有濃濃日本浮世繪藝術色彩的「浮世汚い猫」系列，以最平易近人的貓咪為藍本，結合日本浮世繪主題如菊花、雷神、骷髏、般若面具等，就像是貓咪身上的斑紋，形成強烈對比的趣味感。不同於品牌以往陽剛強健的設計風格，「浮世汚い猫」系列以柔和可愛的貓咪搭配街頭潮流元素，這種柔中帶剛的設計風格突破了對於潮流服飾的刻板印象，獲得許多女性族群的喜愛，只要輕鬆穿搭便可搖身一變成為街頭潮女。「浮世汚い猫」系列主打情侶款式，推出多款男女都適合的T-Shirt、背心，並限量販售，讓街頭風格不再只是男性的專利！

▲▼女生也愛的新潮流！「浮世汚い猫」情侶衣　快閃店開跑。（圖／業者提供）

▲不同於品牌以往陽剛強健的設計風格，「浮世汚い猫」系列以柔和可愛的貓咪搭配街頭潮流元素，獲得許多女性族群的喜愛。

台灣街頭品牌CPTN HOOK在創立六周年的重要時刻，特別與西門町昆明街的刺青名店IBIZA INK合作，於新光三越南西館1樓展開街頭刺青文化快閃店，消費者可近距離體驗這項從街頭文化到時尚流行的獨特藝術，也可現場預約由人氣刺青藝術家Dirty Cat .aka.林彼得領軍的IBIZA INK團隊來刺上獨特的專屬圖騰。每個周末都有不同的刺青藝術家駐點帶來精采活動，喜愛街頭潮流的民眾可更深一層的認識刺青藝術文化。

【7/20(六)15:30~17:30】
IBIZA INK刺青藝術家 Bug 駐點
現場準備眾多刺青手稿任君挑選和伊比薩扭蛋圖鑑/轉到什麼刺什麼！

【7/20(六) 18:30~20:30】
現場 DJ張元 a.k.a.Major7快閃直播
這次的私人菜單，大多由90年代經典老學校嘻哈調製而成，一起回到過去美好的日子，跟著舒服的boom bap曲風帶出原始律動。

【7/27(六) 15:30~17:30 】
IBIZA INK 刺青藝術家 林彼得（髒貓）駐點
現場眾多刺青手稿任君挑選

CPTNHOOK.® 新光三越南西店
地址：台北市中山區南京西路15號4F
電話：02-2568-4669
營業時間：週日-週四 11:00～21:30
週五-週六及例假日前一天 11:00～22:00
(依百貨公司營業時間)
官方網站： https://www.cptnhook-store.com
官方臉書：https://www.facebook.com/CPTNHOOK2013/

關鍵字：

潮流品牌, CPTNHOOK, 街頭, 插畫家JAMES, 嘻哈, 音樂
fashion.net

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