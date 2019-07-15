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盛夏必備機能「軍裝背心」　替單調的日常搭配添加層次感

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▲軍裝背心。（圖／FACY 提供）

盛夏的台灣不僅炎熱還時有強降雨，冷熱轉換外還得面對大雨的攪局，因此在日常穿搭得下足一番功夫才行！運用背心單品的輕盈好攜帶、機能面料的防水性能以及融入軍裝元素的強大功能，讓背心一瞬間成為你夏天愛不釋手的必備單品！以下就讓 FACY 來介紹由各個品牌所推出的軍裝機能背心，並以日系穿搭的方式呈現背心的百搭時髦！

NOMA t.d.

▲軍裝背心。（圖／FACY 提供）

來自日本的設計品牌 NOMA t.d. 擅長以獨特的刺繡、拼接及解構重組等...多元服裝風格作為呈現，其中便源自於兩位兼具創意及織品專業的品牌創始人。大膽地玩弄色彩與版型輪廓使得 NOMA t.d. 能在競爭激烈的東京嶄露頭角。保留軍裝多口袋的機能性，並創新地在背部開衩作為鬆緊調節。此外背心整體也以深藍及黑灰作搭配呈現，低調之中也蘊含了 NOMA t.d.設計巧思。

▲軍裝背心。（圖／FACY 提供）

FreshService

▲軍裝背心。（圖／FACY 提供）

由指導過 1LDK、Graphpaper 及日比谷中央市場街等…東京一流選品店及品牌的 南貴之 所成立，Fresh Service透過「虛擬貨運公司」作為品牌包裝並不定期於東京各個據點展開期間限定店鋪！除了生活雜貨外，Fresh Service也販售一系列設計簡潔的服飾。同樣運用軍裝背心的概念，卻是以都市間的移動穿梭為目的，Fresh Service同樣保留了軍裝多口袋，但外型卻更加偏向都會風的簡約外型。

MOUNTAIN SMITH

▲軍裝背心。（圖／FACY 提供）

1979 年於美國創立的登山背包品牌 MOUNTAIN SMITH 透過日本服裝品牌 FC/E 設計師 山根敏史 的重新監修下脫胎換骨。保留了原先品牌強大的機能基因，加入日式設計的簡約美感，流暢線條及可拆式口袋顛覆了軍裝風格的想像！網狀外層與內部的特殊搭配讓單單一件背心也能富有豐富的層次感！

Photo : WONDER MOUNTAIN
Text : Wei Chang

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關鍵字：

FACY, 軍裝背心, 軍裝, 層次, 夏日, 背心
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