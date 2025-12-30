fb ig video search mobile ETtoday

失控易走極端的三大星座！TOP 1王者姿態不容踐踏　爆炸後挽回更丟臉

>

記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

情緒管理看似是個老生常談的議題，卻往往在關鍵時刻決定了一段關係、一次合作，甚至人生走向的結局，有些人平時理性冷靜，一旦情緒被點燃，卻可能因一時失控說出傷人的話、做出無法回頭的決定，以下就盤點情緒一旦失控，最容易造成無法挽回後果的三大星座，看看他們為何總是在氣頭上，把局面推向最極端。

星座,個性,占卜。（圖／IG）

TOP 3　牡羊座

牡羊座的情緒來得快、去得也快，偏偏「當下的爆發力」往往讓人措手不及，他們習慣憑直覺反應，生氣時很難先過濾語言，常在一瞬間就把話說到最重、把門關到最死，事後冷靜下來，其實容易後悔，也願意道歉，但對方往往已被傷透，關係裂痕難以修補。

TOP 2　天蠍座

天蠍座的情緒不是外放型，而是深層壓抑型，一旦失控，通常代表長期累積的不滿全面引爆，他們最可怕的不是大吼大叫，而是冷靜到近乎殘酷的反擊，精準戳中對方最痛的弱點，他們一旦決定翻臉，往往不留退路，連後悔的機會都不給自己，正因為情緒太深、太極端，失控一次，往往就是永不回頭的結局。

TOP 1　獅子座

獅子座的情緒失控，往往和自尊被踩、面子被傷脫不了關係，他們平時氣場強、掌控欲高，一旦感覺被否定、被挑戰，就容易在盛怒之下做出極端決定，像是當眾翻臉、直接斷聯、甚至用激烈手段證明自己沒錯，他們最致命的不是情緒本身，而是「在氣頭上也要撐住王者姿態」，不肯低頭、不願收回，最後把原本還有轉圜空間的關係，親手推向無法挽回的終點。

關鍵字：

星座, 個性, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫

亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

交往前先看清楚！「5個基準」判斷對方值不值得走下去

交往前先看清楚！「5個基準」判斷對方值不值得走下去

GU新年首波降價「190元換新衣」！保暖外套、人氣寬褲必買清單一次看 最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸 「勇敢認愛」星座Top 3公開　獅子最討厭曖昧不清狀態 無印良品2025年熱銷排行榜公開　T恤打敗休閒鞋登銷售冠軍 淚溝、法令紋提亮！8款2026開架「平價提亮液」推薦＋用法一次看 迎接2026必做4件事　跨年也能很有儀式感！ GD近百萬貓咪耳環超可愛　珠寶世家Boucheron擄天王心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面