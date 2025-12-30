「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直





▲「低情商3大特點」一起檢視你是否上榜。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

一段關係裡真正消耗人的，往往不是大吵大鬧，而是那些看似不起眼、卻會讓人心累的「低情商行為」。所謂低情商，並不是不會說話這麼簡單，而是缺乏同理心、無法察覺他人感受，甚至在互動中不自覺造成傷害。低情商行為常出現在日常對話與相處細節裡，以下3種情境最常見，也最容易讓人際關係逐漸崩盤。

把自己的情緒當成別人的責任

這類型的人遇到不順就甩臉色、冷暴力，或用一句「我就是這樣」合理化情緒失控，期待對方來安撫、收拾爛攤子。表面看似坦率，其實是一種情緒勒索，長期下來會讓身邊的人感到壓力巨大。成熟的情緒管理不是壓抑，而是能意識到自己正在生氣、焦慮或委屈，並用適當方式表達需求，而不是讓別人為自己的失衡買單。

否定別人的感受，只想糾正對方

例如當朋友傾訴煩惱時，對方卻回「你想太多了」、「這有什麼好難過」、「我早就跟你說過」；又或是在對話中急著給建議、講道理，卻忽略對方當下只是想被理解。這類互動很容易讓人產生被貶低、被打斷的感受，最後不再願意分享。同理並不等於同意，而是先承接對方情緒，給出「我聽懂了」的訊號，才可能真正建立信任感。

只顧自己贏，忽略關係的溫度

低情商者常在聊天中搶話、插嘴、把話題拉回自己，或在爭執時只想證明自己是對的，甚至用諷刺、翻舊帳讓對方閉嘴。短期可能贏了辯論，但長期會失去對方的好感與尊重。專家建議，溝通的目的不是勝負，而是理解與靠近；願意讓一步、聽一次，比講十句道理更有力量。