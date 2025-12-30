營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

記者曾怡嘉／台北報導

高血壓不再是中老年人的專利，許多年輕族群也在不知不覺中踩進飲食地雷。營養師孫語霙在臉書提醒，想要穩定血壓，關鍵不只在少油少糖，更要特別留意「隱藏鈉」的攝取來源，不少看似方便、甚至被誤認為補身的食物，其實都可能讓血壓悄悄飆高。以下5種食物，高血壓族群務必要特別留意。

#泡麵

一包泡麵的鈉含量動輒高達3000mg以上，幾乎逼近甚至超過一天建議攝取上限，尤其湯頭更是鈉的集中地，若整碗喝完，鈉攝取量直接爆表。若真的想吃，建議減少調味包用量、只吃麵體，並盡量少喝湯，降低對血壓的刺激。

#罐頭食品

幼筍罐頭鈉含量高達1450mg，番茄鯖魚也有約1070mg，都是為了保存而加入大量鹽分的加工食品。營養師建議以「淺嘗輒止」為原則，或改選新鮮筍子、現煎魚類，不僅鈉含量低，營養價值也更完整。

#培根、香腸

這類加工肉品不只鹽分高，飽和脂肪含量也偏高，長期攝取容易加重血管發炎反應，增加心血管負擔。若早餐想吃肉類，可改選雞胸肉、里肌肉等較清淡、低脂的選擇，對控制血壓更有幫助。

#調味料

味精、蠔油、豆瓣醬、辣椒醬等，都是日常料理中最容易被忽略的鈉來源。營養師孫語霙建議，調味時可多利用胡椒粉、孜然粉、七味粉等天然香料，不僅風味足夠，鈉含量幾乎接近零，更能吃得安心無負擔。

#麻油雞、羊肉爐

看似補身的料理，其實暗藏風險。全酒麻油雞等於同時攝取大量油脂與酒精，容易導致血壓上升，甚至抵銷降血壓藥物效果。建議改選無酒精的清淡火鍋湯頭，多搭配蔬菜與瘦肉，同樣能吃得暖身又穩住血壓。