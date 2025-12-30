GU新年首波降價「190元換新衣」！保暖外套、人氣寬褲必買清單一次看

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

GU 新年首波降價檔期開跑，不用出國也能用更親民的價格把「冬末到早春」的實穿單品補齊，這波優惠從 12/31 至 1/8 推出限定價，外套、上衣到褲款一次涵蓋，最低甚至下探 190 元起，對想趁換季前更新衣櫃的人來說相當有感！

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲WARM PADDED 立領夾層外套，原價 1,790 元來到限定價 1,490 元 。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲ Heavy weight 重磅羅紋休閒外套 790 元 。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲混紡半拉鍊針織休閒上衣590元 。（圖／品牌提供）

隨著氣溫下降，保暖類最值得關注的是WARM PADDED 立領夾層外套，原價 1,790 元來到限定價 1,490 元，立領設計能加強頸部包覆，外型乾淨俐落，屬於通勤、日常都好搭的外套款。若喜歡更有街頭感的外套，也可鎖定 Cozy Melton 麥爾登棒球外套，直接從原價 1,990 元調整到 990 元，棒球外套的版型本來就自帶復古氛圍，內搭素色上衣＋牛仔褲就很有造型。▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲女裝 設計針織休閒上衣 190 元 。（圖／品牌提供）

能夠修飾比例的熱門褲裝同樣掀起話題，尤其是女裝Baggy 喇叭牛仔寬褲，限定價 890 元（原價 990 元），上寬下順的喇叭褲管能拉長腿部線條，也很適合搭短版外套、針織上衣做復古感穿搭。還有兩款直接下殺到 190 元，分別是女裝設計針織休閒上衣 Q（原價 790 元）與 透膚絲絨迷你 T 恤（原價 390 元），一件用來內搭、一件當疊穿打底，都很適合趁低價一次多帶。

同場加映

BLACKPINK 成員 Jennie 再度帶來驚喜合作！這次她攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，將她個人專輯《Ruby》的代表紅、黑配色延伸到服飾與配件，融合 Haribo 經典小熊元素，打造出甜中帶酷的全新時尚語彙，可愛與率性並存的設計，一釋出就掀起粉絲搶購。整個系列以「Haribo Ruby Hearts」為主題，延伸 Jennie 的標誌性符號，包括招牌氣噴風格的白色 Ruby Hearts 短版T恤，胸前印有三顆漸層愛心圖案，甜度滿分。經典小熊角色則以 Jennie 的筆觸重新演繹，出現在黑紅兩色短袖T恤、紅色 Crewneck 衛衣與黑色連帽帽T 上，簡單卻超級有存在感，無論是粉絲日常穿搭或想要低調「 Jennie風」都很合適。

▲▼ jennie 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BLACKPINK 成員 Jennie 攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，以「Haribo Ruby Hearts」為主題 。（圖／品牌官網）

