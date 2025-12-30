fb ig video search mobile ETtoday

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

▲▼陳庭妮。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮最在意肌膚的澎潤光澤度。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

陳庭妮今（30日）以台灣迪奧保養大使身分出席新品記者會，現場大方分享個人「2025 Best Moments」，其中多張素顏照曝光，肌膚狀態依舊亮眼。她透露，自己熱愛跑步，運動後臉上自然透出的紅潤與光澤正是她最理想的膚況，但也坦言並非天天運動，因此更懂得善用「保養科技」為肌膚加分，讓底子養好，上妝自然更輕盈服貼。

▲▼陳庭妮。（圖／翻攝自FB/陳庭妮）

▲私底下的她很常素顏示人。（圖／翻攝自FB/陳庭妮）

▲▼陳庭妮。（圖／品牌提供）

▲迪奧逆時活氧膠原霜與迪奧逆時活氧膠原晚霜。

談及私下生活，陳庭妮笑說不工作時最愛熬夜在家看球賽，但長時間熬夜難免讓肌膚顯得疲憊，因此她也發展出一套簡單有效的懶人保養。隔天會使用迪奧逆時活氧乳霜，搭配由內向外、由下往上的按摩手法，輕捏臉頰，替肌膚注入彷彿「有氧運動」般的活力。

▲▼陳庭妮。（圖／翻攝自FB/陳庭妮）

▲運動已成為日常習慣。（圖／翻攝自FB/陳庭妮）

妮妮也分享近期調整作息的心得，現在約10點半上床、11點前入睡，養成早睡早起的習慣後，早晨多了更多從容時間，不僅能拉筋、冥想放鬆，也能細心進行保養，讓肌膚與心情都維持在最佳狀態。

▲▼陳庭妮。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮對保養相當有一套。

面對即將到來的跨年夜，她也準備好急救級「霜膜法」因應低溫與冷風侵襲。她表示，長時間待在戶外容易讓肌膚泛紅、乾燥又脆弱，這時會先將精華厚塗全臉，再以浸濕化妝水的化妝棉敷於雙頰，接著在化妝棉上厚敷迪奧逆時活氧特潤乳霜，先敷10分鐘後翻面再敷10分鐘，肌膚立刻回復澎潤光澤，上妝前狀態也更加穩定。

陳庭妮, 迪奧保養, 素顏美肌, 跨年護膚, 懶人保養

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

