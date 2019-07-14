Supreme舊金山店秋冬登場！準備瘋搶開幕限定金門大橋Box Logo T

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去年鬧得沸沸揚揚的Supreme展店計畫，原本傳出要於舊金山開設新店面，並且帶來以惡魔島監獄為主題的Box Logo限定單品，但後續卻再也沒有任何消息曝光，不過，最近根據IG帳號@supreme_leaks_news的爆料，Supreme即將在2019秋冬系列開季時，一併揭幕最新的舊金山店。

在 Instagram 查看這則貼文 Supreme Leaks News（@supreme_leaks_news）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 11 日 上午 3:52 張貼

由於近期一段訪談的播出，使Supreme舊金山店開幕的消息浮出水面，當中，即將擔任管理職位的瑞斯福布斯（Reese Forbes）談到：「我為了管理舊金山店，已經接受了10個月的訓練，同時，他們也做了很多事情來準備開幕」，而他也表示新店面將開設在舊金山的Market Street，時間則是2019秋冬登場。

▲瑞斯福布斯接受訪談，提到為舊金山店開幕所做的準備。（圖／翻攝自IG@thenineclub）

去年，IG帳號@supreme_leak_news指出，Supreme將為舊金山店帶來4款Box Logo T-Shirt，並且是以惡魔島監獄、金門大橋的顏色、嬉皮文化以及巨人隊為主題設計，而今年的設計是否相同就不得而知了，不過，各位還是可以期待一下此次的開幕限定T-Shirt哦！

▲知名監獄惡魔島的T-Shirt。（圖／翻攝自@supreme_leaks_news）

▲以金門大橋為主題的設計。（圖／翻攝自@supreme_leaks_news）

▲舊金山有名的嬉皮文化。（圖／翻攝自@supreme_leaks_news）

▲以世界有名的巨人隊為主題。（圖／翻攝自@supreme_leaks_news）

然而，擁有「英國Supreme」之稱的Palace，其實也於4月在同為西岸的洛杉磯開設新店面，並且裝潢以富麗堂皇的宮殿打造，同時，這也是Palace於全球的第4家店，暑假計畫去洛杉磯的朋友，一定要去參觀看看！

▲英國品牌Palace於洛杉磯開設的新店面。（圖／翻攝自Palace）

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