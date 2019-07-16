fb ig video ETtoday search mobile

眼妝畫不好？網揭3種「萬能眼影公式」，隨便畫都美

> >

▲▼網揭萬能眼影公式。（圖／翻攝自小紅書、IG）

▲想要畫出美麗漸層大眼其實很簡單。（圖／翻攝自IG/ponymakeup）

記者曾怡嘉 / 台北報導

眼妝怎麼畫都髒嗎？不管多美的眼影盤，落到你手上就變得單色，手殘救星來了！日前《小紅書》網友分享3款最日常的眼影畫法，只要學會這幾個方式，不管用哪款眼影盤都能輕鬆上手！

▲▼網揭萬能眼影公式。（圖／翻攝自小紅書、IG）

▲INTEGRATE 三度漸層光綻眼影小紅袋組，390元。

市面上的眼影盤大多都是3-4色設計，大致上可以分為淺色、深色、亮片色。畫好眼妝前，你必須先搞懂不同顏色的用法。簡單來說，淺色可以當作打底，能大範圍塗抹在眼皮上，增添明亮、趕走暗沉。深色則是能加深眼睛輪廓，或是做為暈染使用，而亮片色澤可抹在眼頭或是下眼瞼。

▲▼網揭萬能眼影公式。（圖／翻攝自小紅書、IG）

▲漸層最基本畫法。（圖／翻攝自Mona小紅書，以下同）

公式1

利用打底色打滿上眼皮，接著使用深色描繪眼尾後1/3，眼尾部分加深暈染，亮片色放在上眼中，打造出深邃的圓眼效果。

▲▼網揭萬能眼影公式。（圖／翻攝自小紅書、IG）

▲快速大眼畫法。

公式2

同樣用淺色塗滿整個上眼皮，接著用深色眼影當作眼線，用眼影刷向上暈染，亮片色同樣打在眼中，打造又長又圓的極致大眼。

▲▼網揭萬能眼影公式。（圖／翻攝自小紅書、IG）

▲韓妞最愛畫法。

公式3

淺色眼影打底，使用深色眼影強化眼頭和眼尾，呈現三角形。再用亮片色加強眼中和眼頭，就是韓妞最愛的時髦畫法。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

眼妝, 眼影, 畫法, 彩妝, 教學
fashion.net

熱門文章

宋慧喬看珠寶展療情傷　掛著微笑美麗依舊

台北電影節／林依晨與隋棠PK美背

林映唯傳授拍IG美照技巧　3句台詞背起來必成功

孫芸芸48小時換7套　炎炎七月天追時尚真辛苦

亮・珠寶／Tiffany獻珠寶盒驚喜　小鳥胸針配小屋

李榮浩愛楊丞琳給她最好的！獻300萬元「鑽石之王」

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

愛迪達、PUMA瘋聯名！　蠟筆色西裝買起來

KFC推漁夫帽！　秒變「炸雞桶」

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

ET Fashion

推薦閱讀

天生就是理財高手5大星座！處女是投資達人、Top 1有滿滿的征服欲

影／最難追的星座女Top 5！天蠍是冰山美人、第一第二要求都很高

史上最容易「撞」的5大名牌包！GUCCI貝殼出鏡率超高、第一名網美必買

影／命理師掛保證！「6種」好老公面相特徵，可以安心嫁 你可能不知道的7樣無印良品實用小物！價格超親民、好攜帶又美觀 影／5星座錯把「曖昧」當「交往」　雙魚座窒息的付出斬桃花 安格斯12星座一周運勢7/15-7/21　雙子上司緣大增、水瓶小確幸連連 貝克漢寵女治裝不手軟　哈珀穿各品牌最新洋裝玩耍 潘瑋柏戴586萬「錶王」洩品味　陪媽媽的行頭也不簡單 腋下黑黑超尷尬，小地方更要保養！男生會偷偷打分數的5個部位

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面