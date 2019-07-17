星．上妝／揮別離婚陰霾！宋慧喬「深藍微醺眼」美出新高度

▲宋慧喬完美底子，無論哪種妝容都能輕鬆駕馭。（圖／翻攝自CHAUMET IG）

記者曾怡嘉 / 台北報導

揮別離婚陰霾，宋慧喬遠赴摩洛哥，以第一美姿態出席CHAUMET活動。一頭波浪長髮搭上夜光藍電眼，讓網友大讚她美出新高度。本來就是美人胚子的她，大部分都是清淡的妝容，這回濃妝上場讓人眼睛一亮，抓住「眼濃唇淡」原則，大玩煙燻演繹高級臉。

▲平常的她都以清淡彩妝示人。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

在南韓有母胎美人之稱的宋慧喬，只要乾淨的妝容就把人迷到不要不要的，她曾公開表示自己偏好輕薄底妝、自然眼妝，把彩妝重點放在雙唇，只要簡單變換唇色就能獲得好氣色。

▲眼妝和服裝相互呼應，讓肌膚好的發光。（圖／翻攝自CHAUMET IG）

即便是亞洲輪廓，精緻五官讓她也能完美駕馭歐美妝容，先前她在IG就分享許多煙燻全框電眼照，或許粉絲乍看不習慣，但近看其實處處是細節。這回他在摩洛哥的眼妝，換下了她熱愛的大地色，改上今年秋冬的夜光藍大勢色，更襯托白皙膚色。

▲Bobbi Brown 時尚元素系列眼影盤#Blue Storm ，1650元。

▲私下她愛用雪花秀肌本潤唇膏。

為了展現性感韻味，她特地拉長眼尾眼線，顯得更迷人，眼影範圍只打在內眼褶，再以深色強調在後1/3，是一種大家都能嘗試的日常畫法，因為眼睛顏色濃烈，唇就使用偏裸的珊瑚色，雙頰也刷上淡淡同色更協調。

再刷上睫毛膏增加眼妝精緻度，除了上睫毛，連下睫毛都要刷的根根分明，讓眼睛自然放大，卻不會過度浮誇。

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