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女神卡卡自創美妝品牌本月開賣　畫上屬於你的怪美風

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近年好萊塢有許多名人開始經營屬於自己的美妝品牌，像是卡達珊家族姐妹們、「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、還有蕾哈娜（Rihanna）都搶攻進入美妝市場，然而最近有一位超級巨星也宣布將推出自己的化妝品牌，光聽到她的名字就想入坑！那就是大家最愛的女神卡卡（Lady Gaga）！

歷經了一年的籌備鋪陳，Lady Gaga 宣布將推出以「Haus Laboratories」為名的個人彩妝品牌，並且在美國時間 7 月 15 日正式開賣。9日她搶先釋出了首支品牌廣告，卡卡女神也在官方 IG 感性寫下：「在化妝後得到勇氣才會''發明''了 Lady Gaga，這是一種能使自己變得更強大的方法。」

Gaga 分享對於創立「Haus Laboratories」的心境，也意外看見 Gaga 內心感性的一面，她寫道：「小時候，我從不覺得自己漂亮，當我努力地去追尋外在和內在之美時，發現了化妝的力量。還記得小時候看著母親化妝的早晨，看到的是一張最堅毅勇敢的臉龐，一位面對辛勞工作的女性。之後我也開始研究化妝，視化妝為一種追夢時能夠使自己變得更強大的方法，正如母親那樣。

就在那時，我「發明」了 Lady Gaga，望著鏡中的自己，我看見了一直住在心中的超級英雄、那個我想成為的自己。有時候真的沒有天生麗質這回事，但我感恩能夠能從化妝中，啟發出我一直都沒察覺的勇氣。現在我會承認，我之所以能夠發現自己的美，是因為我有能力改造自己，令自己蛻變。人們常說我很怪，但事實上，我生來便是如此。」

但其實這不是 Lady Gaga 第一次推出彩妝商品了。早在 2010 年，她就曾和彩妝品牌 MAC 合作聯名的義賣唇彩，以及 2012 年和 Coty 合作推出香水 "Lady Gaga Fame"。

現在 Lady Gaga 終於擁有了自己的彩妝品牌「Haus Laboratories」，名稱是由 Gaga 個人創意團隊名稱 Haus of Gaga 延伸而來的，整個品牌表達出以'「個人的美」作為出發點，也是非常符合 Lady Gaga 所給人的感覺。

7 月 9 日發佈的首支廣告是由 Gaga 的御用合作造型師 Nicola Formichetti 操刀，畫面呈現帶暗黑的風格，影片中的人物帶著獨特個性的造型及彩妝，完全展現怪獸之母 Lady Gaga 的怪誕形象，也宣告「Haus Laboratories」會以 Lady Gaga 不遺餘力推廣的多元性別風格為主軸核心，有別於任何時尚彩妝風格，「Haus Laboratories」希望帶給大家專屬於自己的怪美風。

根據外媒報導，15 日開賣的「Haus Laboratories」彩妝商品定價約為台幣 1500 元（約美金 50 元）左右，除了官網外，只有在亞馬遜網站（Amazon）上獨家販售。

但要說好萊塢名人中自創彩妝品牌最成功的，絕對不能不提今年剛剛拿下《富比士》女歌手首富的蕾哈娜 Rihanna 了。

蕾哈娜的彩妝品牌「Fenty Beauty」在 2017 年 9 月上市，重新定義了美妝產業對於主流審美的標準，Fenty 的核心理念很明顯：「一個更具包容度的美妝產業，以及更多元的跨種族美感」，也因為標榜著是給所有人的化妝品，光是粉底液的色號就有 40 種起跳，無論是你是白人、黃種人或是黑人，都可以找到最適合自己膚色的化妝品，重點是品質有口皆碑，而且包裝設計時髦、價格平易近人，難怪每次推出新品都造成搶購熱潮！

美國《時代雜誌》更在 2018 年將「Fenty Beauty」列為最優秀的公司之一。同樣和「Fenty Beauty」具有相似理念的「Haus Laboratories」也致力於推廣跨族群的想法，打破傳統對於美的框架和侷限，有了蕾哈娜的成功做為借鏡，想必 Lady Gaga 的品牌也會為美妝產業再次提升到另一個更包容及多元的層次。

文／柯夢波丹　圖／HAUS LABORATORIES

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, LADY GAGA, 彩妝
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