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風．LUXURY／52錶牌大團結做慈善　打造Only Watch 10月底登台展出　

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▲▼ 2019 Only Watch。（圖／公關照）

▲Only Watch慈善拍賣發起人LucPettavino的兒子是杜氏肌肉萎縮症患者，積極為病童們籌款。（圖／佳士得提供）

記者陳雅韻／台北報導

精品品牌各有關注的慈善議題，但要集合眾人之力，並不簡單，Only Watch慈善拍賣活動發起人LucPettavino，竟將不可能化為可能，從2005年起舉辦Only Watch拍賣為肌肉萎縮症的醫學研究籌款，獲得摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）大力支持，今年邁入第8屆，已有多達52個品牌響應，製作獨一無二的錶款進行拍賣。

▲▼ 2019 Only Watch。（圖／公關照）

▲Only Watch將在全球展開巡迴展，台北站於10月30、31日登場。（圖／佳士得提供）

LucPettavino的兒子是杜氏肌肉萎縮症的患者，他先創立摩纳哥兒童杜氏萎縮症研究協會（Monaco Association against Duchenne Muscular Dystrophy），再號召腕錶品牌進行兩年一度的Only Watch慈善拍賣，為醫學研究募款，今年拍賣11月9日由佳士得（Christie’s）主持於日內瓦四季酒店登場，在此之前將進行全球巡展，台灣錶迷將於10月30、31日在佳士得台北藝廊，能親睹全球唯一的Only Watch風采。

▲▼ 2019 Only Watch。（圖／公關照）▲PP為Only Watch打造Grandmaster Chime Ref. 6300A-010大複雜功能錶史上第一只不鏽鋼款，估價約62,140,000元起。（圖／佳士得提供）

今年的Only Watch焦點錶款首推「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Grandmaster Chime Ref. 6300A-010大師弦音腕錶，具響鬧預設時間專利等20項複雜功能，是品牌歷來最複雜的錶款，特別為此次慈善拍賣首度推出不鏽鋼款式，估價約從62,140,000元起。

▲▼ 2019 Only Watch。（圖／公關照）

▲帝舵推出全黑TUDOR BLACK BAY CERAMIC ONE腕錶，估價約139,800元起。（圖／TUDOR提供）

同樣在材質上搶話題的帝舵（TUDOR），為Only Watch打造陶瓷材質的Black Bay Ceramic One啞黑色腕錶，雖然起標價約14萬元比起錶界大哥大們相對親民，但以過往經驗帝舵總會標出翻數倍價格，令人好奇此錶魅力是否再度發威。

▲▼ 2019 Only Watch。（圖／公關照）

▲Hublot經典融合系列Orlinski Only Watch 陀飛輪限量腕錶，估價約4970,000元起。（圖／Hublot提供）

藍色是今年Only Watch主題，Zenith、PIAGET（伯爵）等眾多品牌將藍色融入設計之中。宇舶錶（Hublot）攜手雕刻藝術家Richard Orlinski，設計經典融合系列Orlinski Only Watch陀飛輪限量腕錶，錶圈鑲嵌54顆長方型切割托帕石呼應主色調，標下此錶的收藏家還可獲得與Richard Orlinski見面機會。

▲▼ 2019 Only Watch。（圖／公關照）

▲▼ 2019 Only Watch。（圖／公關照）

▲LV請琺瑯彩繪大師Anita Porchet繪製靈感來自紋身的Escale Spin Time Only 腕錶（上）估價約2,485,600元起，寶璣Type 20 Only Watch 2019腕錶估價約1085,000元起。（圖／LV、Breguet提供）

關鍵字：

Only Watch, Patek Philippe, LV, Hublot, Tudor, Breguet
fashion.net

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