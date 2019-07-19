時尚手機架「泡泡騷」二代攻台　可換面板讓你天天配衣服

▲紅遍歐美的手機配件泡泡騷，在台推出第二代，能將面板與底座分離。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

近年席捲歐美的手機配件「PopSockets泡泡騷」，在去年中正式登台開賣後，市場反應不俗，推出許多新系列與設計，近期也正式在台公開「第二代」，尺寸大小跟前代相同，最特別的是底座與面板「泡泡帽」可以分開，只需3個動作就可更換外觀，天天搭配衣服也沒問題。

泡泡騷主要概念為一個圓形伸縮設計，使用特製的奈米膠，便可固定在手機背面，利用拉縮就能達到自拍手機固定器、視訊或影片支架、耳機收納以及使用時穩定把手的功能，不用時只要壓平，就能輕鬆收納在手機背面，且奈米膠能重複黏貼，隨時改變固定位置。

除了用法之外，最特別的便是多變的外型，泡泡騷使用多種材質來設計外觀，包括與迪士尼、漫威等的聯名款，之前也曾與施華洛世奇合作，推出百顆水鑽的限量款，為增添更多樣外型變化的樂趣，二代泡泡騷設計成可更換面板。

更換面板僅需3個步驟，在壓平狀態下，將用拇指與食指向下壓，持續向左扭轉拉起，即可將泡泡帽取下，之後再將要置換的面板對準凹槽卡榫，向右轉固定後即可完成更換，比起前代需將整個泡泡騷拉起，更便利跟省時。

PopSockets泡泡騷二代可分為品牌設計款，售價490元；米奇、米妮、玩具總動員4等的聯名授權款，售價690元；閃閃惹人愛亮面亮片的特殊材質系列，售價690元。此外，泡泡帽也推出單獨販售，單款售價390元。