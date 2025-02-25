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劉以豪參加Levi's活動「我媽說可以來」　曝近期癖好：牛仔褲一次買兩種尺寸

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▲劉以豪Levi`s。（圖／品牌提供）

▲劉以豪以多層次的方式穿搭藍標支線服飾。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

劉以豪最近演出《童話故事下集》中的媽寶男「曾學友」掀起不少話題，出席Levi's Blue TabTM藍標支線活動，他笑說：「我媽說我可以來。」談到牛仔褲，他分享了近期新的購物模式，「我會故意買大一號跟小一號，雖然同一個版型，但穿出來的感覺不太一樣」，也因此不用一直試穿考慮尺寸，一起打包兩件最乾脆。

▲劉以豪Levi`s。（圖／品牌提供）

▲劉以豪站在以日本神社為靈感打造的「藍標參道」上。

劉以豪人生中的第一條Levi's和很多人一樣，是經典的501，他表示是高中時努力存錢買下，至今仍保留著，「破破的，但現在還有在穿」。他認為牛仔褲像記錄著生活，無論是氣味或印記，都像一段故事，他說：「哪怕泡咖啡穿著丹寧褲，沾到一點咖啡，我都覺得是屬於它個性的表現。」也因此他不常洗牛仔褲，而是將褲子掛在陽台讓褲子吹風、曬太陽。

近期購買牛仔褲，喜歡「一式兩件」，他解釋：「如果我喜歡這個顏色、版型，我會故意買大一號跟小一號，雖然同一個版型，但穿出來的感覺會不太一樣，大的更鬆弛、更chill，小的貼身一點但更俐落。」穿著Levi's藍標支線的魚尾外套，內搭丹寧西裝、白襯衫，搭配很有層次，頂著今天（25日）午後的陽光，劉以豪很入戲地笑說：「我媽說今天天氣很好所以不要穿發熱衣，我剛脫掉了，我原本不聽話，來到現場才發現今天真的好熱。」

▲劉以豪Levi`s。（圖／品牌提供）

▲劉以豪Levi`s。（圖／品牌提供）

▲Levi's慶祝藍標支線上市，設計了充滿日式風貌的沉浸式體驗。

▲劉以豪Levi`s。（圖／品牌提供）

▲劉以豪Levi`s。（圖／品牌提供）
▲Levi's體驗活動的茶室空間。

Levi's藍標支線強調頂級、精緻，深受日本匠人精神啟發、重塑品牌歷史檔案庫中正統原創工裝藏品，將標誌性美學與日式工藝的品質與感性結合，並注入現代化元素，讓丹寧有更多發揮。為慶祝上市，Levi's於全台進行巡迴活動，結合日本神社意象，打造有鳥居、繪馬翻的藍標參道，以及可沉浸體驗的藍標茶室等，首站於台北忠孝Sogo百貨，之後將巡迴至台南、新竹。

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EDWIN涼感系列
EDWIN在2025春夏祭出機能性涼感系列，包括雙面鳥眼布、四角PK布等，能快速導濕排汗、透氣快乾，有效降溫攝氏1.2度，並具抗皺性與伸縮性，涼感鳳梨目機能布料製作的T恤也有同樣效果，讓都會通勤活動更為舒適。

褲款採用日本丹寧大廠貝原布料及冰河玉布料，有修身剪裁、寬版休閒，或是各種刷色，適合不同的場合與需求。商務套裝以雙向彈性纖維和速乾性布料，讓經常需要穿著正裝的商務人士，在炎熱的夏季有了更便利的穿搭選擇。

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger鬼塚虎「ONITSUKA TIGER DENIVITA」
Onitsuka Tiger鬼塚虎推出的全新系列「ONITSUKA TIGER DENIVITA」，靈感來自「Denim」（丹寧）與義大利文中的「Vita」（生活），在復古基礎上融入現代設計語彙，透過獨特染色技術，賦予丹寧全新風貌，包括多款剪裁俐落的男女直筒及錐形褲款、裙裝及外套，使用精細漂白技術，再以層疊黃染工藝上色，保留丹寧靛藍顏色的同時，展現層次豐富且極具辨識度的色彩。

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Levi’s, 劉以豪, Blue Tab

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