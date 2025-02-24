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丹寧出新招！EDWIN用台灣布料降溫讓夏天變涼　鬼塚虎牛仔褲染黃超好看

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記者林明瑋／台北報導

丹寧的經典及魅力不用贅述，每個人衣櫃打開，最少不了的應該就是丹寧。EDWIN在2025春夏祭出機能性涼感系列，顧名思義，材質輕透且能降溫，穿起來相當舒服；Onitsuka Tiger鬼塚虎則以高品質的日本製丹寧布，推出新系列Onitsuka Tiger Denvita，除了常見的深藍色，還有鮮亮的黃色丹寧服裝，搶眼又有型。

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）

▲EDWIN推出涼感系列，讓夏天更舒適。（圖／品牌提供，以下同）

EDWIN的涼感系列已經推出超過5年，全新的Cool Flex系列從布料到服裝都是台灣製造，打造出最適合台灣人的服飾，特殊涼感纖維包括雙面鳥眼布、四角PK布等，能快速導濕排汗、透氣快乾，有效降溫攝氏1.2度，並具抗皺性與伸縮性，涼感鳳梨目機能布料製作的T恤也有同樣效果，讓都會通勤活動更為舒適。

褲款採用日本丹寧大廠貝原布料及冰河玉布料，有修身剪裁、寬版休閒，或是各種刷色，適合不同的場合與需求。商務套裝以雙向彈性纖維和速乾性布料，讓經常需要穿著正裝的商務人士，在炎熱的夏季有了更便利的穿搭選擇。

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）

▲EDWIN商務套裝以雙向彈性纖維和速乾性布料打造。

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）
▲EDWIN江戶勝系列充滿日式風情。

充滿日式風情的江戶勝系列，是EDWIN另一特色，夏季以刨冰、撈金魚等可愛圖案，以及圓形的富士山標記，展現滿滿的特色，從T恤、襯衫到褲子通通有，運用獨特的手法，穿出活潑樣貌。

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）

▲鬼塚虎推出Onitsuka Tiger Denvita系列，靈感來自「Denim」（丹寧）與義大利文中的「Vita」（生活）。

Onitsuka Tiger鬼塚虎推出的全新系列「ONITSUKA TIGER DENIVITA」，在復古基礎上融入現代設計語彙，透過獨特染色技術，賦予丹寧全新風貌，包括多款剪裁俐落的男女直筒及錐形褲款、裙裝及外套，使用精細漂白技術，再以層疊黃染工藝上色，保留丹寧靛藍顏色的同時，展現層次豐富且極具辨識度的色彩。

除了丹寧單品外，Onitsuka Tiger也推出多款簡約又有個性的服飾，包括由日本工匠手工印製的長短袖上衣，採用雙層印染技術，更具立體層次。此外，輕透與羅紋針織拼接的雙層設計及柔軟細膩的針織服飾，則提供從休閒至優雅的多元選擇。

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger鬼塚虎女款灰色羊毛14,500元（左）、女款刷染上衣7,480元。

▲Edwin、鬼塚虎丹寧。（圖／品牌提供）
▲Onitsuka Tiger鬼塚虎男款燈芯絨翻領丹寧外套23,400元（左）、男款丹寧飛行員外套15,400元。

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關鍵字：

丹寧, EDWIN, Onitsuka Tiger, 鬼塚虎

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