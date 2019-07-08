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一周挑2天輕斷食　營養師「不挨餓」瘦35公斤又不復胖

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▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲無壓力減肥，最重要是養成良好習慣。（圖／unsplash）

編輯／借借

夏季正是減肥高峰，許多人努力了很久遇上瓶頸就放棄，其實想控制體重，最無負擔的方式還是從調整生活習慣最容易上手，專業營養師從一周挑選2天來進行「輕斷食」，不但不用挨餓出現負面情緒，而且還能自然而然瘦下來，雖然無法在短期內快速瘦身，但8個月也有瘦35公斤的成效，且不用擔心復胖。

「輕斷食」的方式有別於現在的「間歇性斷食」，只是在選定的2天中控制攝取的卡路里，採取並非完全斷食的方式，這種做法不但心理壓力不會這麼大，而且也不會餓肚子，更能夠自然而然的瘦下來。其做法就是一周選定「不連續」的2天，在那2天中只吃2餐，總熱量加起來不要超過500卡。

減肥女子（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲一星期選擇2天，來進行輕斷食。（圖／Pakutaso）

但要執行輕斷食，仍須注意2個重點，其原理是當身體熱量不足時，大腦會將身體庫存的脂肪拿出來用，通常是在停止進食後的8至12小時，體內的醣類能量用完，便會開始將脂肪轉化成熱量，所以在輕斷食的2天，其2餐的間隔也需達到8至12個小時。

此外，進食的食物也要選擇低GI、也就是低升糖指數的東西，像是蛋白質、豆類跟青菜，例如水煮蛋、豆漿、豆腐、青菜沙拉，若想增加飽足感，也可選擇像馬鈴薯、蕃薯等原型澱粉類的食材。

▲▼蔬菜,生菜,水果,養生,健康,減肥。（圖／翻攝自pixabay）

▲食材選擇要以低GI為主。（圖／Pakutaso）

若長期下來養成習慣，利用「有計畫性地少吃」來進行調節循環，不需挨餓也能控制體重，加強瘦身，而且復胖機率也會降到最小。

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 輕斷食, 斷食, 飲食, 習慣
fashion.net

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