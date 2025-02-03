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《外傷重症中心》夏英、《魷魚遊戲2》朴圭瑛帥顏臉蛋＋短髮正流行

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2025韓國帥顏臉蛋正流行：超帥氣短髮《魷魚遊戲2》朴圭瑛、《外傷重症中心》夏英，必須追起來！

▲《外傷重症中心》夏英與《魷魚遊戲2》朴圭瑛成為當前最受討論的話題人物。（圖／夏英IG、朴圭瑛IG）

圖文／CTWANT

2025年春節假期，大家應該都在家追Netflix的兩部重量級韓劇《魷魚遊戲2》與《外傷重症中心》。這兩部作品不僅熱度爆表，連帶讓劇中的兩位女星朴圭瑛（《魷魚遊戲2》）與夏英（本名安賀營）《外傷重症中心》）成為當前最受討論的話題人物。

2025韓國帥顏臉蛋正流行：超帥氣短髮《魷魚遊戲2》朴圭瑛、《外傷重症中心》夏英，必須追起來！

▲（左）夏英、（右）朴圭瑛。（圖／夏英IG、朴圭瑛IG）

她們的共通點包括短髮、英氣、帶點男孩子氣的帥氣演技，但又同時保有獨特的女性魅力。這兩位演員不走傳統韓劇的甜美路線，而是以個性鮮明、堅韌不拔的形象，讓人印象深刻。一起來看看這兩位當紅女星的「美貌事件簿」！

1. 短髮教科書，女神顏值再進化

朴圭瑛與夏英都是短髮界的代表人物，無論是俐落的造型還是劇中展現的瀟灑氣質，都讓觀眾眼前一亮。 朴圭瑛的短髮造型早已成為她的個人標誌，從《雖然是神經病但沒關係》到《絕世網紅》，她的清新短髮與充滿靈氣的五官，讓她獲封「短髮女神」稱號。在《魷魚遊戲2》中，她也延續了這種俐落風格，將角色的堅韌與不羈展現得淋漓盡致。

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▲朴圭瑛清新短髮與充滿靈氣的五官，讓她獲封「短髮女神」稱號。（圖／朴圭瑛IG）

夏英則是在《外傷重症中心》中，以一頭俐落的護士短髮，呈現出專業又堅強的形象。她的短髮不僅修飾了臉型，也讓她在醫療劇的緊湊氛圍中更顯幹練，展現出與傳統韓劇女主截然不同的魅力。兩人都證明了，短髮不只是髮型，而是一種態度！

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▲夏英在《外傷重症中心》以一頭俐落的護士短髮呈現出專業又堅強的形象。（圖／夏英IG）

有「Netflix女兒」之稱的朴圭瑛，以清純淡顏、自然美貌著稱，而這樣的好膚質並非天生，而是來自於日常細心的保養習慣。作為AHC全球形象大使，她也透露自己眼周都是使用AHC粉紅眼霜，朴圭瑛私底下最重視的保養步驟就是眼霜，她特別喜愛AHC第12代粉紅眼霜（大馬士革玫瑰全臉六角修護緊緻眼霜）。與一般僅用於眼周的眼霜不同，這款產品可以全臉使用，針對黃金六角區（眼周、法令紋、額頭等）這款眼霜含有40%大馬士革玫瑰安瓶，幫助肌膚維持彈性與光澤，讓她即使淡妝甚至素顏，依然散發健康的光采。

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▲AHC 大馬士革玫瑰全臉六角修護緊緻眼霜 #粉紅眼霜40ml／750元。（圖／品牌提供）

2. 帥氣比拼：她們的「男孩子氣」演技

韓劇女主角的典型形象，多數是甜美、溫柔的氣質型，但朴圭瑛與夏英卻以「男孩子氣」的演技風格，殺出一條新路。 朴圭瑛在《魷魚遊戲2》中展現了極具爆發力的動作戲，劇中她的角色不僅聰明機警，還有大量高強度的身體對抗戲碼，帥氣度爆棚。她一改以往較為柔和的形象，以更剛毅的姿態，完美消化了這個角色。

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▲朴圭瑛在《魷魚遊戲2》中展現了極具爆發力的動作戲。（圖／朴圭瑛IG）

夏英在《外傷重症中心》則以冷靜、果斷的護理專業能力，展現出她不同以往的硬派演技。作為重症外傷組的護士，她在劇中不只是輔助角色，而是積極投入搶救病人的第一線，散發出一種堅定且可靠的氣場。這種偏「中性」的演技風格，讓她們的角色不流於俗套，也讓觀眾對「女主角」的定義有了新的想像。

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▲夏英在《外傷重症中心》展現出她不同以往的硬派演技。（圖／夏英IG）

3. 迷人五官：清純與英氣的完美結合

雖然兩人都因短髮與帥氣風格聞名，但她們的五官卻有不同的魅力。朴圭瑛的五官小巧精緻，擁有一雙靈動的大眼睛，加上白皙透亮的肌膚，讓她即使演出個性剛烈的角色，也不失一種獨特的清純感。她的美貌風格介於清冷與可愛之間，擁有強烈的辨識度。

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▲朴圭瑛的五官小巧精緻，擁有一雙靈動的大眼睛。（圖／朴圭瑛IG）

夏英則因為臉蛋激似申世景＋林智妍的綜合體，臉蛋帶有立體輪廓，尤其是深邃的眼神與冷艷的氣質，讓她在《外傷重症中心》中塑造的專業形象更加鮮明。她的美屬於那種不張揚的類型，但越看越讓人驚艷。

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▲夏英臉蛋激似申世景＋林智妍的綜合體。（圖／夏英IG）

這兩位女星的長相風格，剛好都符合韓劇中近年來流行的「淡顏系美女」，不需要過度妝容修飾，僅憑天然氣質就能讓人印象深刻。

兩人的共同特色雖然中性，但臉蛋都白皙水潤、眼神緊緻深邃，想要達成他們的男孩中性精緻感，肌膚也要打好底。雅詩蘭黛2025年一開春就推出全新《年輕無敵亮白淡斑膠原霜》與《年輕無敵亮白淡斑水凝乳》，許多人因紫外線、老化或生活習慣影響，導致肌膚暗沉蠟黃、色斑生成，甚至影響肌膚彈性，造成鬆弛與細紋問題。這款新品系列特別針對現代人肌膚需求，結合火棘果萃取、極效仙人掌精萃與維他命C，還原光澤美肌。 年輕無敵亮白淡斑膠原霜能均勻膚色，提升肌膚緊度，使膚觸更加細緻柔嫩。而年輕無敵亮白淡斑水凝乳則主打輕盈保濕，同時改善肌膚的蠟黃，讓肌膚水潤透亮。

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▲Estée Lauder 年輕無敵亮白淡斑膠原霜 75ML／5,400元、Estée Lauder 年輕無敵亮白淡斑膠原霜補充罐 75ML ／4,550元、Estée Lauder 年輕無敵亮白淡斑水凝乳 100ml／4,200元。（圖／品牌提供）

4. 低調卻充滿個性的時尚品味

韓流明星的穿搭通常以華麗、甜美或成熟優雅風格為主，但朴圭瑛與夏英的私服風格，卻走出了簡約、個性化的路線。 朴圭瑛經常選擇寬鬆的休閒服裝，如簡單的白T、牛仔褲、運動鞋，即使參加正式場合，也偏好極簡俐落的西裝風格，給人一種不造作的時尚感。

夏英則更喜歡帶有中性風的穿搭，例如皮夾克、短版襯衫、工裝褲等，營造出一種率性不羈的個人特色。這種不靠浮誇裝扮也能顯眼的時尚感，讓她們在一眾韓流女星中，散發出獨樹一幟的魅力。

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▲朴圭瑛私服多選擇寬鬆的休閒服裝、夏英喜歡帶有中性風的穿搭。（圖／ 朴圭瑛IG、夏英IG）

5. 作品類型：挑戰多變角色，突破形象

從過往的演出經歷來看，朴圭瑛與夏英都不局限於特定類型，勇於挑戰多元角色。朴圭瑛從《雖然是精神病但沒關係》中的少女感角色，到《Sweet Home》的恐怖氛圍，再到《魷魚遊戲2》的強悍倖存者，她的演技層次越來越豐富。夏英則在《非常律師禹英禑》中飾演過勇敢出櫃的新娘，之後在《外傷重症中心》展現出醫療劇的專業度，成功駕馭不同的題材。

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▲朴圭瑛代言Tiffany & Co.用短髮演繹飾品超時尚。（圖／朴圭瑛IG）

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周刊王, 外傷重症中心, 夏英, 魷魚遊戲2, 朴圭瑛, 短髮, 髮型

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