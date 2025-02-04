情緒起伏大恐因「甜點」惹禍　過量甜食帶給身體的6個壞處一次看

▲適當補充甜食有助提升心情。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／綜合報導

甜食帶來短暫的快樂，但長期攝取過多糖分可能對健康造成多方面的負面影響，尤其是影響代謝、加速老化、損害腸胃和影響心理健康。

#增加肥胖與代謝問題

攝取過多糖分會導致血糖急劇上升，刺激胰島素大量分泌。長期下來，容易造成胰島素阻抗，增加肥胖、糖尿病、脂肪肝等風險。此外，糖分容易轉化為脂肪囤積在腹部，導致內臟脂肪堆積，影響心血管健康。

#加速皮膚老化

過量糖分會與體內的蛋白質產生「糖化作用」，形成AGEs（糖化終產物），破壞膠原蛋白與彈性纖維，使皮膚鬆弛、皺紋增加、暗沉無光，加速老化。此外，糖分還會刺激皮脂分泌，導致毛孔堵塞、粉刺、痘痘問題加重。

#增加蛀牙與骨質疏鬆風險

糖分是細菌的養分，愛吃甜食容易滋生口腔細菌，導致蛀牙、牙周病等問題。此外，過量攝取糖分會影響鈣質吸收，長期下來可能導致骨質流失，增加骨折風險。

#影響腸胃健康，導致腸道菌群失衡

高糖飲食容易刺激腸胃黏膜，導致腸胃蠕動異常，引發脹氣、便秘、腹瀉等問題。此外，糖分會影響腸道菌群平衡，使有害菌滋生，影響消化與免疫功能，甚至影響腸道健康與心理狀態。

▲（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

#影響情緒起伏、容易焦慮疲倦

甜食雖能短暫提升快樂感，但長期大量攝取會影響大腦神經傳導物質，導致情緒起伏大、易焦慮、易疲倦，甚至與抑鬱症相關。此外，過量糖分會導致血糖劇烈波動，讓人容易出現暴食、疲勞、注意力不集中等問題。

#增加心血管疾病風險

糖分攝取過多會提高三酸甘油酯與壞膽固醇（LDL），降低好膽固醇（HDL），導致動脈硬化、血壓升高，增加心血管疾病、中風的風險。研究顯示，過量糖分攝取與高血壓、冠心病息息相關，對心血管健康造成嚴重負擔。