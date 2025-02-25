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營養師曝港台男神不老祕訣　提醒凍齡養成「3不做」

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▲▼男神凍齡秘訣。（圖／翻攝自IG）

▲港台不老男神都很注重養身。（圖／翻攝自IG/華仔天地、郭富城）

記者曾怡嘉／台北報導

演藝圈不僅是女神凍齡，一些港台男神們也各個身材和顏值在線，除了天生好基因以外，靠的其實是多年如一日的努力維持，看看劉德華、郭富城如何越活越逆齡，營養師高敏敏列出男神都在做的凍齡秘訣，一次教會你。

#堅持運動

運動的關鍵不在於做什麼，而在於持之以恆。無論再忙碌，每周都該安排固定運動時間，幫助鍛鍊讓身材線條緊緻且不走樣。

#適時放鬆

生活忙又累，懂得紓壓也是逆齡的秘訣，像是按摩、拉筋、泡澡都能幫助放鬆身心，不僅能促進血液循環，還能幫助身體恢復，讓你隨時充滿活力。

#常量體重

你多久沒量體重了呢？定期監測身體變化，有助於調整飲食與運動，避免身材走樣，若沒量體重習慣，也該天天照鏡子，留意穿衣服時的變化，別讓發福不知不覺找上門。

#嚼口香糖

嘴饞時不如就嚼點口香糖吧！飲食控制的人常常使用這一招，但營養師高敏敏提醒，嚼口香糖適量即可，過度咀嚼可能會影響臉部線條，讓咀嚼肌變得明顯。

飲食部分也有以下幾個重點，一起來學習。

#水煮蛋

補充優質蛋白質的最佳來源，可搭配減油減糖的雜糧麵包，營養更均衡。

#高纖+高鉀水果

餐前吃高纖維蔬果增加飽足感，餐後吃高鉀水果幫助消水腫，像是香蕉、奇異果、火龍果。

#清淡原型食物

以瘦肉和蔬菜為主，搭配清淡調味減少精緻澱粉的攝取，讓身體更輕盈。

▲男神凍齡秘訣。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#凍齡養成三不做

1.不過度訓練

運動適量才是重點！過度訓練反而會造成身體負擔，讓你失去長期鍛鍊的動力，建議每次運動後確保有足夠的休息與修復時間 ，以漸進式增加運動強度，追求穩步進步。

2.拒吃炸物&甜食

油炸食品和高糖食物是健康的絕對敵人，以上食物都含有過高的脂肪和熱量且營養早被破壞，長期攝取容易引發心血管疾病、中風，甚至增加癌症風險，建議改吃清蒸、烤製或少油料理，讓健康和味道兼得。

3.不熬夜

熬夜是美容的大敵，容易打亂生理時鐘，也會影響肌肉修復，還會導致壓力荷爾蒙飆升，讓你更想吃垃圾食物，建議每晚確保7-8小時高品質睡眠，才是保持體態與精神巔峰的秘訣。

關鍵字：

男神, 凍齡, 健康, 養生, 港台

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