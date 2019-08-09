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《魔女宅急便》30周年萌推黑貓吉吉撲滿　投錢就唱歌、還會擺頭眨眼

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編輯／JJ　圖／翻攝自dtimesdonguri、《魔女宅急便》、www.famitsu.com

看到這隻眼睛圓滾滾的可愛黑貓，大家應該都知道這是來自日本動畫《魔女宅急便》中魔女琪琪的黑貓吉吉吧？其實今年是《魔女宅急便》在日本上映的第30周年喔！瞬間讓人感到懷念又感慨上年紀了呢～為了慶祝，這次日本吉卜力專賣店「橡子共和國」便推出了一系列周邊，其中吉吉存錢筒最吸睛！

＃黑貓吉吉造型存錢筒

一般的存錢筒都太乏味，讓人一點都沒有想好好存錢的慾望，但是如果是這個吉吉存錢筒，肯定能持之以恆存下去！因為這款吉吉造型存錢筒，只要將硬幣投入，就會開始播放歌曲，同時吉吉的頭會跟著音樂左右擺動，眼睛還會眨眨！真的太可愛啦～售價日幣6000元。

▲黑貓吉吉存錢筒。（圖／翻攝自dtimes）

▲黑貓吉吉存錢筒。（圖／翻攝自dtimes）

吉吉存錢筒中總共有七首《魔女宅急便》的經典歌曲，持續投錢吉吉還有可能會「喵～」給你聽喔！

這次推出的周邊商品主題圍繞著吉吉與琪琪的麵包店，除了可愛的吉吉存錢筒之外，還有一系列的帆布袋、環保袋。

▲黑貓吉吉存錢筒。（圖／翻攝自dtimes）

＃髮圈＆胸針　日幣1,300＆1,800元

把吉吉做成麵包的樣子太犯規了！吉吉麵包與其他德國結、法國麵包與餅乾一起變身成了髮圈和胸針。

▲黑貓吉吉存錢筒。（圖／翻攝自dtimes）


＃耳環

麵包系列還有製作成耳環喔！左邊的耳環六件組還有像是貓掌一樣的麵包款式，貓奴必敗啊！售價為日幣2,400元；垂墜式的吉吉麵包耳環，下方還掛著綁上緞帶的餅乾，售價為日幣1,600元

▲黑貓吉吉存錢筒。（圖／翻攝自dtimes）

8月10日（六）開始，於全日本的「橡子共和國」開賣喔！消費滿日幣5000元還會送上30周年紀念帆布包，非常超值～

▲琪琪帆布包。（圖／翻攝自dtimes）

《無臉男吃錢造型存錢筒》

說到日本動畫，「無臉男」也是《神隱少女》中的經典角色，之前也曾經推出過專屬的存錢筒，只要將錢幣放在他手中端的盤子上，無臉男就會把錢幣都吃下去！也非常有趣呢～

▲黑貓吉吉存錢筒。（圖／翻攝自dtimes）

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關鍵字：

魔女宅急便, 黑貓吉吉, 吉吉存錢筒, 吉卜力
fashion.net

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