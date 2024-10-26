周興哲嬌妻挺孕肚為長女治裝　趙岱新不急著為龍寶寶血拚

▲即將迎接龍寶寶的趙岱新，現身位於BELLAVITA的Minkmui旗艦店。（圖／Minkmui提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歌手周興哲與大6歲的老婆趙岱新，今年底將迎接第二個寶貝誕生，昨（25日）趙岱新身穿棕色無袖洋裝搭配Prada黑色長靴，挺著孕肚子逛「貴婦百貨」BELLAVITA最新開幕的南韓童裝品牌Minkmui旗艦店，她透露目前沒有替肚子裡的兒子添購新衣的打算，依然熱衷於替大女兒打扮，過去常常飛歐洲為女兒添購新衣，逛了一圈Minkmui直說風格很符合女兒的小公主風喜好。

▲趙岱新認真逛Minkmui女童裝，為女兒添購秋冬新衣。

談起為女兒打扮特別有心得，趙岱新推薦小女孩穿針織衫搭配碎花裙有氣質也很可愛，她私下也愛穿親子裝，未必是一模一樣的服裝，同色系搭配也很有趣，他們一家就是大地色系的愛好者。





▲趙岱新透露10月終於有力氣出門走走。（圖／翻攝daciexchao IG）

趙岱新將於年底迎接龍寶寶，她透露十月終於有力氣出門走走，她完美示範舒服又不失時尚感的孕媽咪穿搭，以寬鬆的針織衫搭配迷你裙露出纖細長腿，再背上Prada包，果然是漂亮孕媽咪。





▲趙岱新背的Prada新包。（圖／翻攝daciexchao IG）