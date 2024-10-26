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超準！你的淺意識是哪種類型？一張圖片深扒內心隱藏的個性

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

從小到大經歷的過程，會影響你未來長大成人之後，處事、想法與態度，而且影響深遠，甚至會有內在的潛意識，讓你在不知不覺中，順著內心最真實的想法去走，那是很深層面的自我意識，跟人格從小的育成有極其關聯性，從以下這張片選出最有感應的選項，進而探究最內在的自己。

Q：以下這6個房子選擇一個你覺得最有感應的圖片。

心理測驗,占卜,心測,。（圖／小紅書）

A.冷漠型

在年幼的時候，當父母無法成為你的保護傘，你會透過「凍結」的狀態，避免自己受到傷害，所以長大之後，你心裡有塊角落長期忽略自己的情緒轉變，不喜歡與他人交流，長時間處於封閉的狀態。

B.憤怒型

在你心裡非常討厭所有的親密關係，你深知他們對你人格的影響有多大，而且今天會有這樣的想法與個性，都是身邊週遭親近的人所造成，你憤怒、怨恨這些關係，導致遇到事情就想推卸閃避、個性兇悍狂躁。

C.依賴型

你內心的世界裡面有一個特別脆弱、嬌小的孩子，他溫柔，喜歡被身邊人照顧的感覺，因為從小的你就是如此，為了博取父母關注非常努力，到大了之後，仍然會想從身邊朋友、親人得到關心，嚮往建立親密關係。

D.羞恥型

小時候父母在你面前展現的樣子，可能是為你爭吵、責怪，這點讓你有揮之不去的陰影，你總是認為自己不應該出生，覺得出現在這個世界讓父母羞恥，經常會陷入自我毀滅的狀態，自卑感特別強烈。

E.拯救型

在你內心有一個非常強烈的責任感，你認為父母過上更好的生活，是自己的使命，但是你的能力有限，常常被落差感重擊，父母的失望更是摧毀你的關鍵，所以你經常感到自責，認為自己不夠好。

F.自我型

父母在你小時候缺失的給予鼓勵與肯定，所以在你心裡的深處，你擁有一個特別自我的個性，很多事情你都會自己想辦法完成，盡全力達到完美的目標，不願意接受別的幫助，非常獨立。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 心測

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