直覺選一個杯子！測試你的脾氣有多壞

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

你知道自己的脾氣好嗎？以下這個心理測驗從直覺選的杯子之中，可以知道你是不是個好個性的人，或是發脾氣喜歡的習慣，測過的人都覺得超準。

Q：以下這四個杯子憑直覺選一個喜歡的。

A.你的壞脾氣指數20%

你是一個個性比較隨性的人，如果身邊的人剛好踩到你的地雷，就會迅速爆發，而且爭吵的過程中，什麼話都說得出來，即使傷害到對方也是吵過就算了，睡一覺就忘，比較心直口快，當別人才緩過來道歉時，你早就已經翻篇了。

B.你的壞脾氣指數50%

你是一個很有原則的人，雖然有一點小任性，但是你都是會在不傷害自己與他人的方式下，讓對方知道你有不高興，遇到自己的錯可以大方道歉，也不會讓人下不了台，大多時候喜歡冷戰，不是突然爆發的那種脾氣。

C.你的壞脾氣指數80%

其實你的脾氣不是不好，只是個性較為敏感，擁有比較強的自尊心，遇到狀況不喜歡直接說明自己不舒服的狀況，喜歡讓人猜，結果猜不中反而更生氣，礙於面子問題，也拉不下臉道歉，導致常常騎虎難下。

D.你的壞脾氣指數10%

你是一個脾氣非常好的人，常給人一種溫柔、善解人意的樣子，不會隨便就爆發，跟別人產生矛盾的時候，也能迅速道歉，因為比起爭執把場面弄得難堪，更喜歡好好、平靜地相處。