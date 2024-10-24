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日網爆紅心測一張圖看「內心黑暗面」！一類型愛記仇報復心強

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記者鮑璿安 ／綜合報導

每個人心中或多或少都有黑暗面，像是特別在意某個細節，記仇到一定程度讓人難以靠近。對此，日本網站TRILL就發佈了一項心理測驗，據說看到以下圖片，就能知道內心深處的黑暗面，超神準一起來看看。

第一眼看到圖中的形狀，讓你想到了以下哪一種物品？ 

▲日本心測 。（圖／翻攝自TRILL）

▲日本心測 。（圖／翻攝自TRILL）

1. 瓦斯開關

2. 星球

3. 戴著帽子的人

4. 禁止進入的符號

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

1. 選擇「瓦斯開關」，內心顧慮太多

你是個很敏銳能夠觀察到細節的人，內心顧慮也比較多，你經常會想辦法讓自己看來不那麼精明，讓對方放下防備心，然而卻無法敞開內心與人相處，始終戒備太重。

2. 選擇「星球」，愛記仇報復心強

你是一個非常記仇的人，當吃虧受委屈了，一定會想著有朝一日報復回來，同時缺乏安全感，思考事情總會往比較壞的地方去，其實這才是吃虧的地方。

3.選擇「戴帽子的人」，心裡疑神疑鬼

你缺乏安全感，哪怕是維持親密關係的人，也總覺得會有被背叛的一天，你不會忽略他人任何細微變化，擅長放大自己觀察到的事情。

4. 選擇「符號」，對外界戴上假面具

這類人對於外人來說是很友好的，因為你們習慣面對陌生事物先戴上假面具，換句話說也有些阿諛奉承的態度在裡面，認為有價值的東西就可以面帶友好去接近，反而忽略了親近的人。

關鍵字：

心理測驗, 黑暗面, 心理特質, 測驗, 圖片

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