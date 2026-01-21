fb ig video search mobile ETtoday

吃素竟易胖、水腫！營養師揭露吃素瘦身「7大地雷」別踩

▲▼吃素地雷。（圖／Unsplash）

▲不少素食者都很依賴甜食給的滿足感。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著健康意識抬頭，越來越多人選擇吃素，希望同時達到清爽飲食與體態管理的目標。營養師高敏敏分享，不少人實際執行後，卻有人發現體重停滯、甚至越吃越容易水腫、疲累。關鍵其實不在「吃不吃肉」，而是吃素的內容與搭配方式，是否真的符合身體需求。高敏敏也列舉吃素7大地雷，請務必避開！

▲▼吃素地雷。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#素肉加工過度

素肉、素排、素火腿等加工素食，為了模擬口感，常加入澱粉、油脂與添加物，熱量不低，吃多了反而容易影響體重控制。

#蔬菜炒太油

不少素食料理為了好吃，會大量用油快炒、勾芡或淋醬，原本清爽的蔬菜，熱量卻在不知不覺中超標。

#蛋白質品質差

蛋白質是維持代謝與身體修復的重要營養。若吃素時沒有妥善搭配豆類與全穀類，胺基酸攝取不足，容易讓身體運作變慢、精神不濟。

#好油、壞油比例失衡

炸素食、酥皮點心與加工素料中多為壞油，卻缺乏橄欖油、亞麻仁油等好油脂，長期下來可能增加慢性發炎與水腫風險。

#重鹹又重甜熱量高

糖醋、紅燒、素滷味等讓人吃起來一口接一口，但是糖太多會變脂肪、鈉太高更容易會水腫。

#吃太多精緻澱粉

很多素食者習慣吃白飯、白麵、饅頭、素炒飯、炸年糕等，這些精緻澱粉升糖快、熱量高，容易讓胰島素上升、脂肪囤積。

#藏糖陷阱多

吃素的人會依賴甜點、水果乾、堅果塔等，這些看起來健康，其實含糖量、脂肪都高，容易影響瘦身效率。

想讓素食成為瘦身助力，營養師高敏敏建議，飲食重點應回到原型與均衡。日常可多選擇地瓜、燕麥、菇類與各類蔬菜，降低加工素料比例；烹調時以橄欖油、苦茶油、亞麻仁油等好油少量使用，提升飽足感又不過量；善用薑、蒜、辣椒、九層塔等辛香料提味，減少對重口味醬料的依賴；進食順序上優先攝取高纖蔬菜，幫助延緩消化、降低暴食風險；每一餐記得補充豆腐、毛豆、鷹嘴豆或無糖豆漿等植物性蛋白質，才能穩定代謝、維持肌肉量，讓瘦身更有效率。

標籤:吃素, 瘦身, 營養師, 健康飲食, 水腫

