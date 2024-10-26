新手也能駕馭！彩妝師教你眼線「4種變化」　一筆勾勒有神大眼

▲眼線是成就眼神的關鍵。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

誰說眼線只能千篇一律，學習眼線技法不僅能讓雙眼深邃有神，更能輕鬆變換多種風格，聽聽Sisley國際彩妝師Alexandre Colaianni教你4種眼線畫法，讓你立刻輕鬆上手。

#LOOK1 日常氣質眼線

畫眼線看似簡單，其實也要掌握技巧，首先必須選一支筆尖纖細且高顯色的眼線液，順著睫毛根部由眼頭至眼尾畫出極細線條，讓睡醒惺忪雙眼瞬間變有神。

#LOOK2 名媛立體眼線

▲時髦粗眼線示意圖。（圖／Pexels）

重要場合想畫出時髦飆飛的長眼線要怎麼畫呢？想畫出時髦粗眼線，第一步必須確認眼尾飆飛的高度，拿一支筆從鼻翼往太陽穴方向，先幫眼尾位置定位，接著從內角向外畫線，再向外畫出像一個小翅膀一樣的眼線飆飛上去。

#LOOK 3派對濃黑雙眼線

濃黑雙眼線其實是名媛立體眼線的進階班，在下睫毛根部順著眼緣畫一條下眼線，記得眼尾三角處要填滿，細節才會更精緻。

#LOOK 4氣場幾何眼線

▲幾何眼線示意圖。（圖／Pexels）

完成了精緻的上下眼線後，可以沿著上眼皮的摺痕疊上一條濃黑線條，平平的向外拉，即可完成國際名模般的時尚眼妝。

眼線推薦

▲Sisley 植物重升精華持久眼線液，2,000元。

勾勒眼線同時也能兼顧睫毛滋養護理，纖細的筆尖設計，讓你一筆勾勒出流暢線條。

▲YSL 叛逆時尚超持妝眼線筆，1,200元。

自帶三合一刀鋒斜角刷的創新設計，獨家刷毛極度柔軟，以符合人體工學的超順滑角度，輕鬆勾勒眼部輪廓、暈染眼線和俐落延展眼尾線條。

▲A.M Fairyland 一勾上癮絲滑眼線液筆，490元。

極細、防水、持久、速乾，絲滑的筆觸，一筆就能勾勒出深邃大眼。