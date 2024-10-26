fb ig video ETtoday search mobile

新手也能駕馭！彩妝師教你眼線「4種變化」　一筆勾勒有神大眼

>

▲▼眼線4種變化。（圖／Pexels、Pixabay）

▲眼線是成就眼神的關鍵。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導　

誰說眼線只能千篇一律，學習眼線技法不僅能讓雙眼深邃有神，更能輕鬆變換多種風格，聽聽Sisley國際彩妝師Alexandre Colaianni教你4種眼線畫法，讓你立刻輕鬆上手。

#LOOK1 日常氣質眼線

畫眼線看似簡單，其實也要掌握技巧，首先必須選一支筆尖纖細且高顯色的眼線液，順著睫毛根部由眼頭至眼尾畫出極細線條，讓睡醒惺忪雙眼瞬間變有神。

#LOOK2 名媛立體眼線

▲▼眼線4種變化。（圖／Pexels、Pixabay）

▲時髦粗眼線示意圖。（圖／Pexels）

重要場合想畫出時髦飆飛的長眼線要怎麼畫呢？想畫出時髦粗眼線，第一步必須確認眼尾飆飛的高度，拿一支筆從鼻翼往太陽穴方向，先幫眼尾位置定位，接著從內角向外畫線，再向外畫出像一個小翅膀一樣的眼線飆飛上去。

#LOOK 3派對濃黑雙眼線

濃黑雙眼線其實是名媛立體眼線的進階班，在下睫毛根部順著眼緣畫一條下眼線，記得眼尾三角處要填滿，細節才會更精緻。

#LOOK 4氣場幾何眼線

▲▼眼線4種變化。（圖／Pexels、Pixabay）

▲幾何眼線示意圖。（圖／Pexels）

完成了精緻的上下眼線後，可以沿著上眼皮的摺痕疊上一條濃黑線條，平平的向外拉，即可完成國際名模般的時尚眼妝。

眼線推薦

▲▼眼線4種變化。（圖／品牌提供）

▲Sisley 植物重升精華持久眼線液，2,000元。

勾勒眼線同時也能兼顧睫毛滋養護理，纖細的筆尖設計，讓你一筆勾勒出流暢線條。

▲▼眼線4種變化。（圖／品牌提供）

▲YSL 叛逆時尚超持妝眼線筆，1,200元。

自帶三合一刀鋒斜角刷的創新設計，獨家刷毛極度柔軟，以符合人體工學的超順滑角度，輕鬆勾勒眼部輪廓、暈染眼線和俐落延展眼尾線條。

▲▼眼線4種變化。（圖／品牌提供）

▲A.M Fairyland 一勾上癮絲滑眼線液筆，490元。

極細、防水、持久、速乾，絲滑的筆觸，一筆就能勾勒出深邃大眼。

關鍵字：

眼線, 眼妝, 彩妝, 技巧, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

直覺選一個杯子！測試你的脾氣有多壞

直覺選一個杯子！測試你的脾氣有多壞

「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累

「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累

汶萊王子妃拎150萬Dior「黛妃包」　貴氣千金喜歡就包色

汶萊王子妃拎150萬Dior「黛妃包」　貴氣千金喜歡就包色

日網爆紅心測一張圖看「內心黑暗面」！一類型愛記仇報復心強 林口三井二期試營運對外見客　100間亮點新店一次看 《黑白大廚》安成宰帥照曝光對鏡頭放電！男神級太平洋寬肩身材超好 萬聖節美妝神器報到！超美9宮格眼影、造型痘痘貼讓你成為注目焦點 討論少卻極好用的「小眾寶藏」美妝！質感打趴國外奢品、價格不到一半 GP三金橋陀飛輪錶捨零件超通透　宛如漂浮半空中 新手也能駕馭！彩妝師教你眼線「4種變化」　一筆勾勒有神大眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面