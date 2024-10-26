新手也能駕馭！彩妝師教你眼線「4種變化」　一筆勾勒有神大眼

▲眼線是成就眼神的關鍵。（圖／Pixabay）
記者曾怡嘉／台北報導
誰說眼線只能千篇一律，學習眼線技法不僅能讓雙眼深邃有神，更能輕鬆變換多種風格，聽聽Sisley國際彩妝師Alexandre Colaianni教你4種眼線畫法，讓你立刻輕鬆上手。
#LOOK1 日常氣質眼線
畫眼線看似簡單，其實也要掌握技巧，首先必須選一支筆尖纖細且高顯色的眼線液，順著睫毛根部由眼頭至眼尾畫出極細線條，讓睡醒惺忪雙眼瞬間變有神。
#LOOK2 名媛立體眼線
▲時髦粗眼線示意圖。（圖／Pexels）
重要場合想畫出時髦飆飛的長眼線要怎麼畫呢？想畫出時髦粗眼線，第一步必須確認眼尾飆飛的高度，拿一支筆從鼻翼往太陽穴方向，先幫眼尾位置定位，接著從內角向外畫線，再向外畫出像一個小翅膀一樣的眼線飆飛上去。
#LOOK 3派對濃黑雙眼線
濃黑雙眼線其實是名媛立體眼線的進階班，在下睫毛根部順著眼緣畫一條下眼線，記得眼尾三角處要填滿，細節才會更精緻。
#LOOK 4氣場幾何眼線
▲幾何眼線示意圖。（圖／Pexels）
完成了精緻的上下眼線後，可以沿著上眼皮的摺痕疊上一條濃黑線條，平平的向外拉，即可完成國際名模般的時尚眼妝。
眼線推薦
▲Sisley 植物重升精華持久眼線液，2,000元。
勾勒眼線同時也能兼顧睫毛滋養護理，纖細的筆尖設計，讓你一筆勾勒出流暢線條。
▲YSL 叛逆時尚超持妝眼線筆，1,200元。
自帶三合一刀鋒斜角刷的創新設計，獨家刷毛極度柔軟，以符合人體工學的超順滑角度，輕鬆勾勒眼部輪廓、暈染眼線和俐落延展眼尾線條。
▲A.M Fairyland 一勾上癮絲滑眼線液筆，490元。
極細、防水、持久、速乾，絲滑的筆觸，一筆就能勾勒出深邃大眼。
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