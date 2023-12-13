fb ig video ETtoday search mobile

Jennie纖腰被偷親粉絲竟大呼可愛！　狗兒幫吹髮的聖誕照Q爆

>

▲▼Jennie,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie為法國品牌Jacquemus拍攝佳節系列廣告，露美腿和狗一起穿鏡面鞋。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie與ROSÉ近期不約而同發布與聖誕佳節相關的美照，且都有狗兒入鏡。Jennie攜手法國品牌Jacquemus拍攝Holiday系列宣傳照，她連換多套呼應節慶氣氛的服裝與狗兒互動，當中她穿著露腰裝還被小狗偷親小蠻腰，讓粉絲大呼畫面太可愛了。

▲▼Jennie,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲身穿露腰裝的Jennie，小蠻腰被狗偷親了。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲▼Jennie,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie所穿的紅色細肩帶洋裝呼應節慶氣氛。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲▼Jennie,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie斜倚在床上，與一群狗兒入鏡。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

法國品牌Jacquemus是Jennie愛牌，不僅私服常穿，也曾出席其大秀，此次擔任Holiday系列廣告主角，與一群狗兒親密互動展現調皮本色，Jennie大露美腿和狗對望一起穿鏡面鞋、玩自拍，還有黃金獵犬咬著吹風機對她吹髮，逗趣畫面令人莞爾，當然Jennie所穿的應景服裝也是亮點，特別是紅色金蔥細肩帶迷你裙裝、白色貼身毛衣高衩裙，盡顯她勤練有成的窈窕曲線。

▲▼Jennie,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲黃金獵犬咬著吹風機，穿著聖誕裝的Jennie髮絲飛揚，畫面逗趣。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲▼Jennie,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie身穿貼身白色毛衣開高衩裙很吸睛。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

BLACKPINK另一位成員ROSÉ則於聖誕節前夕推出新年年曆「Season's Greetings: From HANK & ROSÉ To You 2024」，收錄她與愛犬Hank在森林小屋中渡過充滿節慶氣氛時光的美照與年曆，這不是第一次讓Hank當主角，她宣傳與Tiffany & Co.聯名珠寶時也有狗寶貝的身影，足見在她心中的分量。

▲▼Jennie,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ與愛犬Hank在小木屋拍攝日曆寫真。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲▼Jennie,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲身穿夢幻紗裙的ROSÉ與Hank坐在火爐前享受寧靜時光。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲▼Jennie,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲包裝袋上印滿ROSÉ與Hank的照片。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

►凱特王妃么兒被大隻金剛吸住　小王子、小公主化身志工做慈善

►法國精品聖誕髮飾3,000元入手　母女交換戴歡樂過節

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

BLACKPINK, Jennie, Jacquemus, ROSÉ

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

Seiko熊貓錶帥翻　迎製錶百周年計時錶先發

Seiko熊貓錶帥翻　迎製錶百周年計時錶先發

俄凱薩琳女皇的331克拉藍寶台北現蹤　藏家18億讓藏

俄凱薩琳女皇的331克拉藍寶台北現蹤　藏家18億讓藏

周杰倫當時尚大咖　套瀟灑綠裝擒Dior代言

周杰倫當時尚大咖　套瀟灑綠裝擒Dior代言

法國精品聖誕髮飾3,000元入手　母女交換戴歡樂過節 史上最貴G-SHOCK 1260萬賣出！　AI設計金錶也抗震 《王冠》黛妃「復仇之裙」31萬起買得到！　戲服、首相府大門上拍 凱特王妃聖誕照罕見黑白色　夏綠蒂公主卡C位如女王翻版 誕生石配珍珠可愛爆擊　當幸運珠寶剛剛好 亮・珠寶／聖誕派對女王紅、金首飾助攻　Tiffany石上鳥「粉」出色 英國王名錶愛牌重返台灣市場　帕瑪強尼創新功能絕妙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面