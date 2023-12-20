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年末12大話題聯名荷包拉警報！PAZZO X UR都好美、鬼鬼同款腋下包巨可愛

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文／美人圈

面對2023年末即將到來的送禮高峰期和派對季，不知道大家是否都已經準備好迎戰呢？不論你是想成為派對注目焦點或是擺脫爛禮王封號，以下12大話題聯名&新品不妨列入購物清單，買起來包準不後悔，還能一次滿足你年末送禮或自用穿搭需求。

最新話題聯名推薦

1：PAZZOＸURBAN RESEARCH

PAZZO與日系品牌URBAN RESEARCH搶在年末推出冬季聯名系列，雙品牌共同打造花系列穿搭靈感。將日系好感穿搭融入生活，推出花瓣壓紋鋪棉外套、透膚花上衣、澎袖抓皺花苞襯衫、立體花紋單肩包及百搭針織洋裝等多樣單品，每一款都是心動警報。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲聯名合作款 - 側綁帶澎袖襯衫，NT$890 、天鵝絨微喇叭側開岔顯瘦長褲，NT$790。 （圖／PAZZO提供，下同）

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲聯名合作款 - 立體雲朵花褶皺單肩包，NT$490。

話題度最高的單品非花瓣壓紋鋪棉外套莫屬，輕薄鋪棉穿上不厚重，寬版絎縫翻領設計結合Oversized休閒版型，保暖的基礎上也兼具日系時髦感，上班通勤或街頭穿搭都十分合宜。PAZZOＸURBAN RESEARCH冬季聯名系列已於12月18日於PAZZO官網及信義門市正式販售，務必把握機會搶購。

2：KiplingＸMINIONS小小兵

春節最療癒！比利時包袋品牌Kipling首度攜手呆萌可愛的環球影業巨星《小小兵》，推出KIPLING LOVES MINIONS小小兵聯名系列，以即將到來的農曆龍年作為靈感，融合黑龍紋與冬季流行的毛絨元素，並以小小兵中的人氣角色凱文（Kevin）、史都華（Stuart）與蘿蔔（Bob）為主軸，帶來七款趣味的可愛包袋，囊括經典爆款City Pack猴子包、RIRI千層包、Gabbie牛角包等。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲Kipling首度與《小小兵》聯名。（圖／Kipling提供）

此外，歡慶即將到來的龍年，Kipling於板橋大遠百3F、復興SOGO百貨6F、台中新光三越11F設計小搗蛋人氣角色史都華手拿BANANA扮鬼臉的「小小兵主題拍照區」，邀請粉絲到百貨尋找小小兵身影，完成指定任務即贈品牌好禮，拍照打卡再抽聯名包款！

3：PAZZOＸReebok

女孩們最愛的服飾品牌PAZZO在年末再度捎來震撼彈，攜手Reebok帶來台灣獨家搶先販售鞋款「Reebok Club C 85 Vintage 」，這次在官網搶先販售的Club C 85 Vintage紅色鞋款不僅配色很符合即將到來的聖誕節，極簡設計讓外觀保持流線且簡約，微妙的對比色彩點綴增添時尚感。

球鞋亦搭載Reebok標誌及英國國旗，賦予不退流行的懷舊風格。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲PAZZOＸReebok Club C 85 Vintage，NT$2,880。（圖／PAZZO提供，下同）

系列還有刺繡衛衣、棉褲、棉裙及鋪棉外套等也是欠搶！主打的兩款衛衣，分別有刷刷布及棉質布料兩種選擇。外觀採用精緻的凸繡及毛巾刺繡方式，男女共穿版型完美點綴整體造型，再上腳Club C 85 Vintage球鞋，運動休閒中不失時髦感。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲主打款刺繡衛衣。

4：CONVERSEＸ《旺卡》

CONVERSE攜手電影《旺卡》, 從主人公威利旺卡的冒險故事汲取靈感，向傳奇電影角色致敬的同時，並將他富有想像力精神注入經典鞋款、服飾和配飾帶來適合多種年齡段的妙想系列。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲（左）ConverseＸWonka Chuck 70 “Chocolate Swirl”運動鞋，NT$3,480、（右）ConverseＸWonka CHUCK 70 “Oompa Loompa”運動鞋，NT$3,480。（圖／CONVERSE提供，下同）

本次聯名系列給多款經典鞋型帶來一系列奇妙的轉變，其中包括兩種配色的CHUCK 70鞋款，皮革款搭配深色巧克力漩渦花紋、絨面款則以小矮人Oompa Loompa為靈感著以奪目亮色鞋面。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲ （左）ConverseＸWonka Chuck Taylor All Star 1V 兒童休閒運動鞋，NT$1,780、（右）ConverseＸWonka Chuck Taylor All Star 2V infant 嬰童休閒運動鞋，NT$1,480。

另外還有以威利旺卡絲絨外套為靈感的Corduroy CHUCK TAYLOR ALL STAR ，以及用金色拼接設計為主的ALL STAR BB TRILLIANT CX籃球鞋！

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲（左）ConverseＸWonka Chuck Taylor All Star 運動鞋，NT$2,380、（右）ConverseＸWonka All Star BB Trilliant CX 籃球鞋，NT$3,780。

上腳CONVERSEＸ《旺卡》聯名鞋款也別忘了要搭配同系列服飾才夠搶鏡！本次服飾系列包括T恤、配套跑褲和圓領衛衣，以金色刺繡繡上聯名細節設計，為青少年款服裝賦予別出心裁的奇幻意趣。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲（左）ConverseＸWonka French Terry Jogger 運動褲，NT$2,180、（右）ConverseＸWonka French Terry Crew 運動衫，NT$2,380。

此外，高級酒紅絨面雙肩後背包也必須收，背面有金色的Wonka刺繡搭配頂部金色的Converse標誌彰顯身分，超大容量可以容納筆電，日常百搭程度爆表！

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲ConverseＸWonka Go 2 Backpack雙肩包，NT$1,480。

5：MSGMＸCRASH BAGGAGE

義大利高端潮流品牌MSGM攜手以自帶凹痕的外殼設計為特色的創新行李品牌Crash Baggage打造限量包款，結合浪漫與俏皮淘氣的氛圍，將共同呈現出一場充滿活力的冒險之旅。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲MSGM Iconic硬殼後背包，NT$9,800。（圖／MSGM）

台灣販售包款包含Mini Icon硬殼隨身包與Iconic硬殼後背包。Mini Icon硬殼隨身包是Icon行李箱的迷你版本，特別適合追求旅途中趣味的人，以標誌性的綠色和黑色呈現，既是形式也是功能的展現。另一款Iconic硬殼後背包作為超越潮流的多功能配飾，體現了探險的無憂精神。俏皮的設計和獨特的口號「I have a cra/ush on you」使其成為都市冒險者的獨特之選。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲MSGM Mini Icon硬殼隨身包，NT$5,650。（圖／MSGM）

6：FRIZBEE CERAMICSＸCARNE BOLLENTE

複合式選品店ARTIFACTS在聖誕節也為有送禮困難的朋友們精選多樣精美禮品，其中抓住目光的就包含比利時布魯塞爾的瓷器品牌FRIZBEE CERAMICS與CARNE BOLLENTE合作的笑臉花朵系列餐盤，以少量手工製作完成，大大增添其收藏價值。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲FRIZBEE CERAMICSＸCARNE BOLLENTE 聯名笑臉花朵餐盤，NT$2,980。（圖／ARTIFACTS提供）

可愛的笑臉花朵圖樣加上鮮豔配色用餐心情都跟著愉悅起來，送禮自用都很實用！

7：SAMO ONDOH X GEmma吳映潔

韓國設計師品牌SAMO ONDOH首次與台灣藝人合作便找來橫跨影、視、歌三棲的GEmma吳映潔發展出「開心無比、又酷又好玩」的聯名系列包款。聯名新作「Puffy Bag」將吳映潔最喜愛的經典Flap Mug Bag mini無限放大成為最浮誇腋下包，可疊搭聯名系列的「Flap Mug Bag mini」成為巨可愛子母包，吸睛度超標！

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲SAMO ONDOHＸGEmma吳映潔 Puffy Bag，NT$4,360。（圖／SAMO ONDOH提供，下同）

此外品牌還特別以吳映潔所養的貓Wula為靈感，推出獨一無二的限量「Wula Bag」，還有巨型珍珠鍊和可愛Wula貓吊飾可作搭配，穿出秋冬最不無聊的時髦態度。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲SAMO ONDOHＸGEmma吳映潔Wula Keychain，NT$390。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲（左）SAMO ONDOHＸGEmma吳映潔 Flap Mug Bag mini，NT$3,160、（右）SAMO ONDOHＸGEmma吳映潔 Wula Bag，NT$3,490。

8：KENZOＸVERDY

KENZO 2024春夏系列時裝秀中，藝術總監Nigo續寫與知名平面藝術家VERDY的合作情誼，驚豔揭曉VERDY為品牌匠心訂製的全新LOGO！基於對“KENZO”、“Kenzo Paris”、“18 Rue Vivienne”和“1970”的審視，VERDY對梭織、針織、牛仔和皮革單品及配飾上的品牌LOGO進行了二次創意詮釋。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲KENZOＸVERDY訂製全新LOGO。（圖／KENZO提供，下同）

新系列有不少針織單品和外套都是必收，像是男裝胸前印有KP字樣，背後印有”Kenzo Paris”的黑白間條冷外套、女裝精心推出了一款粉色POLO連身裙和一款米白色短款連帽衫，兩款單品上均印有標誌性LOGO，另外，中性單品有正面印有白色加大LOGO的黑色連帽衫，以及印有紅色LOGO的米白色連帽衫都完美契合舒適的中性穿搭法則！

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲KENZOＸ VERDY奶油白棉質開襟衫，NT$21,800。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲（左）KENZOＸVERDY粉色衛衣，NT$14,800、（右）KENZOＸVERDY星夜藍Monogram針織短裙，NT$18,800。

9：OakleyＸPiet

巴⻄街頭服裝品牌Piet創意總監Pedro Andrade本次透過聯名Oakley加以描繪巴⻄街頭時髦。此次聯名系列講述了Oakley的過去和未來，帶回了從未見過的經典，將2000年代初期設計原型，透過Piet創意團隊的眼光重新詮釋，運用想像編寫敘事，將時尚穿梭於過去、現在和未來，帶領觀眾進入一個充滿情感記憶的平行宇宙。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲Piet & Oakley Slip-On 運動鞋，NT$8,500。（圖／De sidere7.1提供，下同）

OakleyＸPiet 全系列包括服飾和鞋款於12月8日全球發售，台灣獨家在De sidere7.1於12月中旬限量販售，12月27日至1月3日將於展示間舉行聯名快閃店。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

10：Daniel WellingtonＸ矢吹奈子Nako Yabuki

Daniel Wellington以夢幻白色聖誕為靈感，攜手品牌大使矢吹奈子（Nako Yabuki）推出全新「DWＸNako Yabuki系列」，以無性別為設計理念，延續品牌一貫極簡風格，帶來亞太區獨家販售限量1000只「Quadro Nato腕錶」及「Tennis bracelet星光網球手鏈」經典獨家組合。

簡約別緻的Quadro方形腕錶選用黑灰相間的Nato尼龍錶帶搭配蛋殼白錶盤，同時也為鑲有璀璨方晶鎬石的Tennis bracelet網球手鍊換上全新「Nightfall夜幕」配色，單戴於腕間如銀河般靈動閃耀，也可與Quadro方形腕錶疊戴，宛若月光與星光一同在黑夜中亮起的景象。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲（左）Nako Yabuki X Quadro Nato Nightfall，NT$5,090，全球限量1000只、（右）Nako YabukiＸTennis Bracelet Nightfall，NT$2,290。（圖／Daniel Wellington，下同）

此外，為迎接聖誕佳節到來，Daniel Wellington推出多項驚喜假期優惠，至12月25日釋出「派對季的聖誕優惠」，凡於DW台灣直營門市或官網選購任兩件以上商品，即可享有8折優惠，消費滿額NT$3,090更可獲贈「限定旅行首飾盒」乙件。值得注意的是，Nako喜愛的「CHARMS密語系列」也首度釋出專屬優惠，多款精緻飾品隨心搭配，今年聖誕就為愛人或自己挑選一份意義非凡的禮物吧！

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

11：agnès b.Ｘ莫文蔚 「莫后光年」 

莫文蔚歡慶出道周年，特別選擇agnès b. 信義誠品門市作為「莫后光年」展場，並同步推出限定商品「聯名手鍊與幸運餅乾禮盒」，聯名限定版手鍊採簡約中性設計，圓形吊牌墜飾上刻有莫文蔚原創虛擬漫畫角色「莫貓寶貝」，傳遞愛護動物與環境保護的訊息。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲莫文蔚歡慶出道周年，與agnès b.合作推出限定商品。（圖／agnès b.提供，下同）

另一面則為經典b. Logo，彰顯品牌標識，並增添施華洛世奇水晶掛墜。聯名手鍊全球限量推出300條，台灣獨家限定販售150條。每條手鍊都刻有全球專屬序號，深具收藏價值。聯名幸運餅乾禮盒中，每包餅乾都含一張幸運紙條，印上莫文蔚親自挑選的語句，與大家分享她喜歡的事物與心情。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲agnès b.Ｘ莫文蔚聯名限定手鍊，NT$3,980。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲agnès b.Ｘ莫文蔚聯名幸運餅乾禮盒30入，NT$1,080。

12：QUEEN SHOP x 初訪True From 中分哥

QUEEN SHOP繼11月與韓國知名插畫1107 ONE ONE ZERO SEVEN聯名後，這回攜手台北知名咖啡廳「初訪True From」打造超Q聯名系列服飾！有朝聖過初訪True From的朋友肯定對可愛「中分哥」餅乾不陌生，這回直接以它為靈感，將中分哥微笑生活態度透過一系列單品傳遞出去。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲QUEEN SHOP 中分哥 True From好夥伴針織毛衣，NT$790。（圖／QUEEN SHOP，下同）

除了必收針織毛衣、衛衣、棒球外套等，刺繡背包、手機支架以及環保水杯等相關周邊也值得全包！

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲（左）QUEEN SHOP 中分哥 TRUE FROM刺繡設計寬版上衣 ，NT$490、（右）QUEEN SHOP 中分哥 單口袋異材質拼接羊羔毛上衣 ，NT$1,080。

▲話題聯名。（圖／品牌提供、官網）

▲（左）QUEEN SHOP 中分哥 甜點造型手機支架，NT$150、（右）QUEEN SHOP 中分哥 燈芯絨 HELLO刺繡肩背包，NT$490。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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