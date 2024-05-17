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根本女團制服！宋雨琦、安俞真撞衫曬纖腰　帶貨FENDI夏日限定包

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記者鮑璿安／綜合報導

以條紋和明亮色調為主軸的FENDI 2024 夏季系列，吸引眾多藝人上身演繹，包括女星林心如、品牌大使南韓人氣女團（G）I-DLE成員宋雨琦、IVE隊長安俞真都親自換上新造型，示範夏日明媚穿搭。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）▲▼FENDI 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲南韓人氣女團（G）I-DLE成員宋雨琦、IVE隊長安俞真 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

安俞真與宋雨琦這次默契演繹同款造型，來自FENDI2024 夏季系列丹寧褲裝搭配上光澤感短版上衣，兩人不約而同露出纖細腰身，彰顯女團該有的青春活力氣息。同時也不忘拎上系列主打包款，分別以迷你尺寸的水藍色Peekaboo、FF Logo印花Baguette為穿搭中的亮點配件。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲林心如示範柔和條紋襯衫和短褲 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi。（圖／品牌提供）

而林心如示範柔和條紋襯衫和短褲，營造出夏日都會感，此次系列貫穿大面積的條紋元素，以此致敬老佛爺卡爾拉格斐Karl Lagerfeld在1983 年的設計，當時應Carla Fendi需求打造出的縱向黑色和煙草色 Pequin 條紋，以明亮色調重新詮釋。她則是拎上條紋車縫線Peekaboo，清新模樣非常吸引人。

更多2024夏季限定系列

Versace全新夏日「La Vacanza」系列中誕生的Barocco Sea印花，延續品牌將海洋自然奇觀變成豐富圖案的傳統，靈感源自兩款標誌性圖案，包括以珊瑚、貝殼和海星為題材的Trésor de la Mer印花，以及華麗精緻的巴洛克圖案。全新的印花裝點在舒適的絲質斜紋綢布料上，構建了為海灘而生的新款褶襇連身裙，配以領花細節和巴洛克圖案，淺粉紅色、杏色或灰藍色相融，盡顯夏日華麗本色。

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲▼ versace 。（圖／品牌提供）

▲以珊瑚、貝殼和海星為題材的Trésor de la Mer印花，以及華麗精緻的巴洛克圖案 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

FENDI, 夏季, 明亮色調, 條紋, 藝人演繹

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