fb ig video ETtoday search mobile

SOGO大巨蛋14間餐廳曝光！　有24小時營業5／30開始見客

>

▲SOGO大巨蛋首波14間餐飲。（圖／業者提供）

▲SOGO大巨蛋首波14間餐飲曝光，STAR HUTONG星胡同將在其內開出全台首店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO大巨蛋首波開幕的D區14間餐廳，今（5／16）正式公開，包含5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店，餐飲種類繁多串聯多家歐亞菜系特色餐廳，包含日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物料理等，都能滿足不同族群的味蕾喜好，而且還有24小時營業的餐廳，預計5／30起陸續對外開幕。

▲SOGO大巨蛋首波14間餐飲。（圖／業者提供）

▲SPORTS NATION超澎湃老海港海鮮拼盤。

▲SOGO大巨蛋首波14間餐飲。（圖／業者提供）

▲SOGO大巨蛋首波14間餐飲。（圖／業者提供）

▲PRESERVE完美大早餐

14家主題餐廳包含全台獨家首店，由星宇航空與胡同燒肉聯手打造首間航空主題燒肉店-「STAR HUTONG星胡同」、全台純度最高的美式運動餐廳「SPORTS NATION」，有百萬智慧自助取酒牆，讓你身歷其境球場看賽事與喝啤酒的爽快感，以及香港上市集團呷哺呷哺旗下台式麻辣火鍋尬茶飲「湊湊火鍋·茶憩」，24小時營業不停歇以港式餐飲結合餐酒館「大巨星港式飲茶餐酒館」，以Brunch Bar為概念的全新早午餐品牌「Lit Lit」，5家全台首店餐飲品牌。

▲SOGO大巨蛋首波14間餐飲。（圖／業者提供）

▲大巨星港式飲茶餐酒館。

另外還有來自日本福岡的人氣拉麵「一風堂BAR IPPUDO」打造日式居酒屋全球概念店等，從5／30起陸續開幕。業者表示，開幕期間各家餐廳也都端出最值得令人期待的特色餐點與開幕優惠，另5／13至6／3期間，SOGO APP也推出美食購物金，線上扣200點可換100元美食電子購物金，最多可兌換1,000元，消費者可在開幕期間能再立即折抵。

SOGO今也宣布將大巨蛋商場命名為「遠東Garden City」，其商場面積總共3.6萬坪，是台北市中心最大購物商場。日後結合文創與各項國際運動賽事、表演活動，成為超大型國際休閒、遊憩、觀光景點。首波現身的14間餐廳，也以「潮美食公園GOURMET PARK」為區域名稱，而之前SOGO董事長黃晴雯也表示，「全台最美地下街」也預計將在年底前見客。

關鍵字：

SOGO, 大巨蛋, 餐廳, 美食, 開幕

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

ET Fashion

推薦閱讀

最愛斤斤計較星座Top 3 ！第一名不可能吃虧　默默記仇等著回擊

最愛斤斤計較星座Top 3 ！第一名不可能吃虧　默默記仇等著回擊

SOGO大巨蛋14間餐廳曝光！　有24小時營業5／30開始見客

SOGO大巨蛋14間餐廳曝光！　有24小時營業5／30開始見客

減肥必吃！營養師曝蘋果的5大益處：飽足感更久還防便秘

減肥必吃！營養師曝蘋果的5大益處：飽足感更久還防便秘

梁朝偉戴3,200元G-SHOCK遊法國　劉嘉玲大方素顏更年輕了 高圓圓玉腿若隱若現又美又帥　遊紐約散發幸福光 金智媛超甜同框金秀賢「唇膏色號」最多人問！自帶清透感　偽素顏擦也美 曖昧高手星座Top 3！第一名享受距離感不肯放手吊人胃口 3種不自覺的身體小動作　可能讓職場人際越來越糟 仙女！金智媛粉色百褶裙好溫柔　疊搭55萬扇形項鍊精緻出眾 BALENCIAGA教你在520傳情！Crush包抽繩藏入愛心、Wi-Fi情侶裝閃瞎

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面