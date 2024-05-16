SOGO大巨蛋14間餐廳曝光！　有24小時營業5／30開始見客

▲SOGO大巨蛋首波14間餐飲曝光，STAR HUTONG星胡同將在其內開出全台首店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO大巨蛋首波開幕的D區14間餐廳，今（5／16）正式公開，包含5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店，餐飲種類繁多串聯多家歐亞菜系特色餐廳，包含日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物料理等，都能滿足不同族群的味蕾喜好，而且還有24小時營業的餐廳，預計5／30起陸續對外開幕。

▲SPORTS NATION超澎湃老海港海鮮拼盤。

▲PRESERVE完美大早餐

14家主題餐廳包含全台獨家首店，由星宇航空與胡同燒肉聯手打造首間航空主題燒肉店-「STAR HUTONG星胡同」、全台純度最高的美式運動餐廳「SPORTS NATION」，有百萬智慧自助取酒牆，讓你身歷其境球場看賽事與喝啤酒的爽快感，以及香港上市集團呷哺呷哺旗下台式麻辣火鍋尬茶飲「湊湊火鍋·茶憩」，24小時營業不停歇以港式餐飲結合餐酒館「大巨星港式飲茶餐酒館」，以Brunch Bar為概念的全新早午餐品牌「Lit Lit」，5家全台首店餐飲品牌。

▲大巨星港式飲茶餐酒館。

另外還有來自日本福岡的人氣拉麵「一風堂BAR IPPUDO」打造日式居酒屋全球概念店等，從5／30起陸續開幕。業者表示，開幕期間各家餐廳也都端出最值得令人期待的特色餐點與開幕優惠，另5／13至6／3期間，SOGO APP也推出美食購物金，線上扣200點可換100元美食電子購物金，最多可兌換1,000元，消費者可在開幕期間能再立即折抵。



SOGO今也宣布將大巨蛋商場命名為「遠東Garden City」，其商場面積總共3.6萬坪，是台北市中心最大購物商場。日後結合文創與各項國際運動賽事、表演活動，成為超大型國際休閒、遊憩、觀光景點。首波現身的14間餐廳，也以「潮美食公園GOURMET PARK」為區域名稱，而之前SOGO董事長黃晴雯也表示，「全台最美地下街」也預計將在年底前見客。