皮包、木傢俱用同一罐保養！5款清潔神物不只大掃除需要　日常也必備　

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

過年前最後一天，家裡還有地方需要清理嗎？以下就盤點多款居家清潔好物，讓你不費力就可以打掃乾淨，今天趕緊買了使用，讓環境更清新，如果覺得來不及也沒關係，收藏起來，作為之後打掃必備的清潔保養用品清單，除了居家環境，還有適合皮革的護理乳，讓心愛的包包也受到完美照顧。

＃diptyque 皮革與木面護理乳

皮革與木製的單品通常都很難清潔，不宜水洗的材質，需要更用心才能護理乾淨，diptyque就針對這兩類物品，推出專用的護理乳，不僅可以變得乾淨，更可以達到養護的效果，散發細緻的木質香氣，甚至連名牌包包、皮夾或是鞋履，都可以拿出來好好保養一番。

＃碧歐馨 乾式泡沫清潔系列

這系列總共推出三種款式：小蘇打萬用泡沫去味清潔劑、廚房專用的亞麻籽柑橘泡沫除油劑，以及浴室專用的覆盆子泡沫除垢劑，有別於一般市面上需要自行調配洗劑比例，直接噴一噴、抹布一擦，就可以輕鬆帶走油垢、水漬，重點是可以留下迷人香味，難怪法國居家都備一瓶。

＃Fer à Cheval 法拉夏 黑皂液，500ml、售價1470元

來自法國中古18世紀的品牌法拉夏，一直以來都運用古法熬製最天然、最原始的馬賽皂聞名，不只是榮獲法國認證、也拿下馬賽皂機構的認證，品質天然，這款黑皂液更是99%的自然成分製成，不含防腐劑、染料或是添加劑，就是馬賽皂超濃縮的液態呈現，人人家中都該有一瓶。

＃MARIUS FABRE 法鉑 橄欖油黑肥皂，250ml、售價320元



百年傳奇馬賽皂品牌法鉑同樣也是遵循古法製造的皂廠，由法鉑的曾孫女Marie和Julie連袂繼承衣缽，持續將這個專屬法國的獨特技術持續傳承下去，以做出最好的馬賽皂為使命，重視品質、每個步驟都不馬虎，因此深受喜愛。

＃Pimpant 紅銅抗菌清潔球，1組2入，售價299元



平時刷洗鍋子的鐵絲清潔球，使用一不注意就會刮傷器具，好的鍋具一下就不能用了，不妨試試看Pimpant紅銅抗菌清潔球，採用不同於市面的紅銅材質，高效抗菌清潔力之外，獨特材質延展不傷手、不傷鍋，更採用內旋纏繞技術不易鬆脫，好用且優質的工具讓打掃事半功倍。