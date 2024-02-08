fb ig video ETtoday search mobile

居家大掃除不用瓶瓶罐罐！有白醋、小蘇打就能搞定油污水垢

>

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

居家清潔乾淨不僅人住得舒服，更可以迎財神、招來好運氣，但是針對難去除的水垢、油污，通常都需要專業的洗劑，才不會做白工，導致廚房要一瓶專屬洗劑、浴室也要準備，拖地、窗戶、洗碗都要顧齊，家裡光是清潔就要準備很多瓶瓶罐罐，不妨透過以下三大清潔小撇步，不需要多種清潔液，自製調配就可以把油污、水垢輕鬆打理。

▲大掃除,居家,清潔,。（圖／達志示意圖）

＃洗潔精＋小蘇打：對付油污好輕鬆

對於難清理的陳年油垢，家事達人建議，可以使用洗潔精加上小蘇打，大約以1：1的比例混合之後便能使用，像是常用的沙拉油罐、廚房調味料瓶身等，就可以輕鬆清理乾淨，若是器皿可以倒進溫熱的水中浸泡，搓洗起來更不費力。

▲大掃除,居家,清潔,。（圖／達志示意圖）

＃洗潔精＋白醋：對付浴室水垢

浴室也是很多主婦頭大的場域，很多陳年水垢都清不乾淨，建議可以使用洗潔精搭配白醋，也是1：1左右的比例，裝進噴瓶裡面，然後在有水垢的地方，例如玻璃、水龍頭、蓮蓬頭等位置噴上之後，稍微等待幾分鐘，直接用菜瓜布就可以輕鬆刷乾淨。

▲大掃除,居家,清潔,。（圖／達志示意圖）

＃洗潔精＋牙膏：衣服污漬

衣服只要沾上污漬通常就很難清理，尤其是白色衣物更是容易留下痕跡，網路上有人建議可以使用洗潔精加上一點點的牙膏，充分混合之後，直接在髒污的地方使用清潔液，然後用熱水浸泡、最後再使用牙刷就可以輕鬆刷乾淨。

►這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完

►「平價版SABON」粉絲瘋搶！超公主玫瑰香等於專櫃打4折超佛

►冷戰太久就會分手三大星座！TOP 1戀愛三分鐘熱度　激情過了很容易忘記對方

關鍵字：

大掃除, 居家, 清潔

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

台日冠軍香水是它！開櫃人潮即爆滿、清新透明感好療癒

台日冠軍香水是它！開櫃人潮即爆滿、清新透明感好療癒

預防感冒5水果潤肺化痰、4大穴位舒緩咳嗽不適　有助阻斷病毒肆虐

預防感冒5水果潤肺化痰、4大穴位舒緩咳嗽不適　有助阻斷病毒肆虐

薄紗快Hold不住美胸！迪麗熱巴辣露纖腰　性感直角肩太優雅

薄紗快Hold不住美胸！迪麗熱巴辣露纖腰　性感直角肩太優雅

第一眼看到什麼？測試你2024年哪方面運氣特別好 2024春妝大玩灰階風！煙灰粉、迷霧棕展現女人自信鬆弛感 祥龍獻瑞小棕瓶送人超貴氣！宮廷景泰藍入激光瓶身好華美 玫瑰粉、燕麥奶行李箱太仙氣！出國返鄉也可以高質感 小S人美心美！全新衛生棉、粉紅拖鞋塞滿紙箱　救援弱勢婦女 戀愛中超被動星座Top 3！第一名嚴重口是心非　容易錯過真愛 「講話最傷人」星座Top 3！第一名太直接容易失言　完全不會看臉色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面