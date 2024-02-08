居家大掃除不用瓶瓶罐罐！有白醋、小蘇打就能搞定油污水垢

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

居家清潔乾淨不僅人住得舒服，更可以迎財神、招來好運氣，但是針對難去除的水垢、油污，通常都需要專業的洗劑，才不會做白工，導致廚房要一瓶專屬洗劑、浴室也要準備，拖地、窗戶、洗碗都要顧齊，家裡光是清潔就要準備很多瓶瓶罐罐，不妨透過以下三大清潔小撇步，不需要多種清潔液，自製調配就可以把油污、水垢輕鬆打理。

＃洗潔精＋小蘇打：對付油污好輕鬆

對於難清理的陳年油垢，家事達人建議，可以使用洗潔精加上小蘇打，大約以1：1的比例混合之後便能使用，像是常用的沙拉油罐、廚房調味料瓶身等，就可以輕鬆清理乾淨，若是器皿可以倒進溫熱的水中浸泡，搓洗起來更不費力。

＃洗潔精＋白醋：對付浴室水垢

浴室也是很多主婦頭大的場域，很多陳年水垢都清不乾淨，建議可以使用洗潔精搭配白醋，也是1：1左右的比例，裝進噴瓶裡面，然後在有水垢的地方，例如玻璃、水龍頭、蓮蓬頭等位置噴上之後，稍微等待幾分鐘，直接用菜瓜布就可以輕鬆刷乾淨。

＃洗潔精＋牙膏：衣服污漬

衣服只要沾上污漬通常就很難清理，尤其是白色衣物更是容易留下痕跡，網路上有人建議可以使用洗潔精加上一點點的牙膏，充分混合之後，直接在髒污的地方使用清潔液，然後用熱水浸泡、最後再使用牙刷就可以輕鬆刷乾淨。