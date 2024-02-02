2024新年限定系列推薦！FENDI快龍、MOSCHINO泡泡龍全部總動員

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

每年的農曆新年前，精品品牌都會特別推出限定系列，2024適逢金龍年，設計師們紛紛創意大爆發，從Fendi找來《寶可夢》的龍系寶貝們聯手，到Moschino力邀兒時回憶泡泡龍回歸，各式金龍們全部總動員！

2024新年限定系列

Fendi

Fendi在2024金龍年特別選擇了快龍、迷你龍以及哈克龍三隻龍屬性的寶可夢作為聯名主角，融合了經典的FF緹花logo圖案上以及藤原浩所設計的FRGMT字樣，成為全新的「FF Fragment」印花包款，共推出包括經典小型款式Peekaboo ISeeU和Baguette女用包款、迷你款式Baguette Pouch及Mini Mon Trésor，還有全新可折疊的Baguette購物袋和軟質hobo包與服裝、飾品系列。

Bulgari

寶格麗的新年系列將來自「永恆之城」羅馬的神秘靈蛇，與東方傳統的祥龍巧妙相呼應，在珠寶、腕錶及包款上，以祥龍圖騰做為主要設計傳，經典的Serpenti Forever包款換上石榴石紅色水蛇皮，搭配汲取自1960年代Serpenti系列珠寶為靈感的蛇首釦環，更找來全球代言人舒淇拍攝形象大片。

Valentino

Valentino今年以傳統視角推出龍年限定系列，將東方「紅」結合品牌標誌性的紅色美學演繹Valentino V標誌，除了服裝之外，包款包括迷你Locò手袋、Locò水桶包以及VLogo Moon迷你Hobo手袋。

Lacoste

Lacoste找來設計師組合PRONOUNCE（周俊及李雨山）合作今年度的新年限定系列，以喜慶節日的舞龍民俗表演和童年回憶為靈感，將標誌性「鱷魚」擬為一個期待過年的孩童舞動折紙龍，整體以像素視覺呈現，推出包括外套、帽T、經典POLO衫等單品。

Moschino

Moschino今年度帶來回憶殺！以經典街機遊戲「泡泡龍」為主題推出農曆新年膠囊系列，綠色小恐龍Bub巴比與藍色小恐龍Bob波比，俏皮的躍上各式單品，包含洋裝、T-shirt、針織衫、牛仔外套等，非常可愛。

Kenzo

藝術總監Nigo為Kenzo的新年設計了限定系列，將龍的圖案進行大膽、復古的風格演繹，並結合幸運數字「8」的圖案，以及品牌經典象徵老虎，女生服裝包含「前虎後龍」的紅色飛行員夾克和水洗牛仔夾克，以及龍形圖案和「KENZO PARIS」字樣的牛仔短裙、手拿包、卡片夾等單品上都可以看到。

Delvaux

Delvaux將金龍形象與包款相結合，打造Cool Box Nano 2024龍年限量款手袋，選用Taurillon柔軟小牛皮，壓印雙色調皮革鑲嵌圖案，恬淡的繁花粉搭配Cool Box系列經典的「D」形金色配飾以及龍之廓形，優雅又帶點可愛！

MCM

又一個強強聯手！德國時尚品牌MCM與日本街頭服飾品牌BAPE®再度合作，在新年版膠囊系列中，鯊魚、人猿圖案及MCM菱形鑽石標誌融合，並被一條金龍環繞，潮感十足。

Michael Kors

Michael Kors推出2024龍年新春膠囊系列，金色飛龍圖案環繞於品牌標誌，以充滿節日氛圍的紅、金配色為主色調，並同步推出Tribec包新春限定色，亮紅色的包身搭配金色鏈帶，搶眼又不失優雅風格。

Ferragamo

Ferragamo創意總監Maximilian Davis將經典圖案相互融合成紅白相間的龍形印花，簡約而生動的龍形，寓意吉祥和美好，搭配綻放的木蘭、朱槿與芙蓉，呼應農曆新年的好兆頭，經典的托特包、及Gancini手機包則以白色為底，搭配龍紋設計。

Tory Burch

Tory Burch龍年膠囊系列以飛龍及祥雲圖案為靈感，全新系列包括服飾、包款、鞋履與各類配飾，運用立體亮麗的騰龍配以輕盈可愛的祥雲圖案，Box包款以小牛皮、鱷魚紋壓花皮革及緞面打造，呈現精緻優雅、簡潔俐落的年節氣息。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2024包包更大了！10＋款精品大包推薦，LV皮革購物袋、Loewe大托特包都好燒

● 暗示新合作？Lisa火辣舞台服又是出自Loewe！加碼盤點她私下背上的3款Loewe手袋