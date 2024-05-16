容易過敏快吃！營養師推薦6種「抗空污營養素」：每天一杯綠拿鐵

▲營養師分享6種「有助抗空汙」的營養素，能增身體強抵抗力和代謝機能。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

空污問題是健康的隱形殺手，知名營養師高敏敏就提醒，長期處於高濃度、有害的空氣環境下，會對人體造成危害，讓人容易過敏，呼吸道、心肺等疾病也會接連報到，最嚴重甚至會造成肺癌。對抗不好的空氣品質，除了使用口罩等外在的防護，增強身體對毒素的抵抗力和代謝機能，也是對抗空汙很重要的關鍵之一，她就推薦6種「有助對抗空汙」的營養素，教你吃對食物顧好根本，養出健壯身體幫助抵禦空污的侵害。

＃吃對好油



攝取優質油品有助於降低發炎反應，像是堅果類、鮭魚都含有優質的油脂，烹調時也建議可以使用橄欖油。

＃維生素C



維生素C可以幫助保護人體不被自由基傷害，還可以幫助修補受傷的組織，而富含維生素Ｃ的水果包含芭樂、奇異果、柑橘類、櫻桃等。

＃蘿蔔硫素



像是花椰菜、西蘭花、白蘿蔔、高麗菜等十字花科的食物，因為富含蘿蔔硫素，有抗氧化、防癌的效果。要是沒辦法每天煮飯，高敏敏也分享一個撇步，可以用果汁機打成綠拿鐵，每天喝一杯，也能幫助身體代謝有害物質。

＃β-胡蘿蔔素



β-胡蘿蔔素可以幫助提升上呼吸道的抵抗能力，平常可以多攝取紅橘色的蔬果，像是紅蘿蔔、南瓜、木瓜等，就能攝取到豐富的β-胡蘿蔔素。



＃茄紅素



茄紅素能幫助修復受損的細胞，像是大番茄、小番茄裡都可以攝取到。

＃維生素E



很多人都不知道，維生素E其實是超強的抗氧化營養素，可以幫助保護細胞膜上的脂質不被氧化。簡單來說，吃好一點的天然油就對了，像是酪梨、芝麻、黃豆、穀物裡都有維生素E的存在。