不只紅蘿蔔！營養師教吃6種「護眼食物」　菠菜、堅果都有用

▲營養師分享6大「護眼營養素」，能幫助養護眼睛健康。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代人生活離不開3C產品，上班緊盯電腦，下班滑手機、追劇，長時間用眼、暴露在藍光下，不僅眼睛容易疲累酸澀，還會增加視力損傷、黃斑部病變的機率，除了要注意適當使用3C和休息，透過飲食也能幫助護眼。營養師毛蕾分享，哈佛醫學院曾推薦過以下6類「護眼營養素」，經常吃能幫助保護視力、緩解眼睛乾澀疲勞，避免藍光、紫外線等外界傷害，養護雙眼健康。

＃葉黃素和玉米黃素



這兩者都具有較強的抗氧化特性，能夠保護眼睛黃斑部細胞，主要存在於雞蛋、深綠色蔬果和橙黃色蔬果中，像是青花菜、菠菜、羽衣甘藍、玉米、甜椒、柑橘、木瓜、南瓜等都是很好的食物來源。

＃Omega-3多不飽和脂肪酸



尤其是Omega-3中的DHA，具有抗發炎作用，對於維護視網膜健康非常重要，還能幫助減少眼睛乾澀。Omega-3主要存在於深海魚類和某些堅果種子中，像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚、鮪魚、核桃、亞麻籽、亞麻籽油等都是富含Omega-3的食物。

＃維生素A



維生素A具有抗氧化作用，可以保護視網膜免受自由基傷害，也幫助眼睛製造淚液，有助於舒緩眼睛疲勞。維生素A主要存在於動物肝臟和深綠色蔬果、紅橙黃色蔬果中，像是豬肝、哈密瓜、胡蘿蔔、紅椒、番薯、南瓜、紅辣椒、菠菜、芒果、木瓜等。

＃維生素C



具有抗氧化作用，能降低紫外線對於視網膜的傷害，同時修復眼球健康。維生素C廣泛存在於各種新鮮蔬果中，像是青花菜、芭樂、葡萄柚、奇異果、柑橘、草莓等食物中獲取。

＃維生素E



維生素E具有抗氧化作用，減少自由基對眼球的傷害，在植物油和堅果種子中比較豐富，像是杏仁、花生、花生醬、葵花籽、小麥胚芽等。

＃鋅



鋅能促進維生素A的吸收利用，對預防近視也有一定的作用，主要存在於動物性食物中，像是牛肉、鴨肉、優格、牡蠣、扇貝、核桃、南瓜籽等。