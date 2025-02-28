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現代人積極抗老有原因！「12個加速老化元兇」一次看

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▲▼「12個加速老化元兇」一次看 。（圖／Unsplash）

▲現代人抗老年齡不斷下修。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

許多保養專家都建議抗老及早開始，營養師高敏敏分享，現代人在25歲之後就在積極抗老，不只膚質要凍齡，就連體力也要有續航力，但為什麼老化速度如此之快呢？點名加速老化的12個元兇，一起來檢測！

#菸

尼古丁和焦油等化學物質會減少皮膚內的膠原蛋白、傷害血管，並且會對皮膚造成皺紋、粗糙、暗沈、還會消耗體內的蛋白質和維生素。

#高鹽

高鹽食物都含有大量的鈉，容易使身體水腫、導致高血壓，營養師提醒長期高鹽飲食，容易使肌膚乾燥長皺紋，也容易影響血液循環，加速心血管老化。

▲▼「12個加速老化元兇」一次看 。（圖／Unsplash）

#加工食品

加工食品通常都含有高脂肪、高糖和大量添加劑，不僅會導致肥胖，更會使細胞老化，甚至會導致認知能力衰退，對於記憶力、學習力都有影響。

#長期壓力

長期處於高壓環境，會導致皮質醇分泌過量，使睡眠品質下降，進一步導致代謝減慢、自由基增加，肌膚容易鬆弛，就連腦部記憶力也退化。

#不活動

經常久坐、活動過少、沒有運動習慣，容易導致肌肉流失、代謝下降、骨密度下降，甚至會使心肺功能下降，讓讓整體的身體機能老化。

▲▼「12個加速老化元兇」一次看 。（圖／Unsplash）

#睡眠不足

睡眠是身體修復的關鍵時間，如果睡眠時間過少會影響身體修復和新陳代謝，長期下來會加速皮膚老化和大腦機能下降，增加失智風險。

#太常使用電子產品

藍光會導致眼睛內的葉黃素流失，不僅會傷害雙眼，更會導致皮膚老化的狀況，常常低頭玩手機的人 也會對頸部造成壓力。

#陽光（傷害眼睛）

陽光中的紫外線會加速眼睛老化，進一步會影響視力、甚至增加罹患白內障的機率。

▲▼「12個加速老化元兇」一次看 。（圖／Unsplash）

#陽光（傷害皮膚）

紫外線使皮膚老化、色素沈澱，甚至增加皮膚癌的風險。

#營養不良

長期缺乏蛋白質和維生素，會減少皮膚和肌肉的修復能力，缺乏膳食纖維則易影響腸道健康。

#酒

酒精對肝臟和心血管會造成傷害，容易使皮膚脫水、造成皮膚泛紅粗糙，甚至增加失智風險。

#咖啡因

咖啡因成分有利尿的效果，會導致身體水分缺乏，進一步導致肌膚缺水老化、粗糙乾燥。

關鍵字：

健康, 抗老, 加速老化, 營養, 專家

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