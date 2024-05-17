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減重、亮白一次搞定！中醫激推「2款飲品」打造好身材

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／公關提供

夏季即將到來，減重依然沒有進度嗎？中醫師曾宜萱建議以「中醫食療」取代減重保健品，不妨可以採用一般大眾易購入的中醫藥材，沖泡成性「涼、甘、苦」的茶飲於餐後飲用，無須杜絕美食，也可以健康減重，像是決明子茶或薏仁湯都是好選擇，讓你無痛減輕身體負擔，打造穠纖合度的好身材。

▲▼中醫激推「2款飲品」打造好身材 。（圖／公關提供）

#決明子茶

適合：期待盡興享用美食，又想維持健康身材

決明子富含多種維生素與胺基酸，除降低膽固醇、幫助腸道蠕動外，還有抗菌、抗發炎與保護眼睛的效果，長期飲用能幫助保持身材、改善肌膚狀態、增加眼睛靈動水潤。居家能用炒過的決明子，以熱水悶泡5分鐘並去除殘渣，再依個人喜好加入山楂、冰糖、蜂蜜等材料即可。若當天飲食較油膩可以多喝決明子茶幫助解膩。中醫師建議，長期手腳冰冷者、低血壓、腹瀉患者、生理期、孕婦，另腸胃不好者建議控制飲用份量。

▲▼中醫激推「2款飲品」打造好身材 。（圖／公關提供）

#蜂蜜薏仁湯

適合：期望維繫身材，又想找回肌膚白嫩光澤

以適量開水烹煮薏仁直至沸騰，小火悶煮20分鐘後，關火再悶30分鐘，可添加蜂蜜提升口味層次。薏仁具有極高的營養價值，能幫助降血糖、血脂、消腫利尿，更具備美白功效，建議糖尿病、腎臟病患者、生理期、孕婦應避免飲用，料理時添加蜂蜜適量，應注意過甜恐導致血糖升高。

關鍵字：

中醫食療, 減重, 中醫藥材, 茶飲, 健康

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