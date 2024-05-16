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學會4個「戀愛缺點」抓住男人心　輕微公主病、貪吃反而更加分

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▲戀愛,星座,感情,結婚,。（圖／tvn_drama IG）

▲有些缺點更能抓住男人心。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／台北報導

很多時候男人心其實也像海底針，女生以為的優點看在他們眼裡就不見得是好事，這也難怪太獨立能幹的女生反而成為萬年敗犬，那麼又有哪些「缺點」更能留住男人的心呢？

１. 微微公主病

雖然男生總是抱怨女友公主病，但是太能幹的背後就會讓他缺少成就感，其實兩個人在一起，雙方依靠和獨立的成分需要把握清楚，我們可以請求另一半幫我們做事，但是要記得沒有誰有義務去服務另一方，還是要保持著最開始的態度。

所以偶爾的小脾氣和彆扭不是壞事，因為當態度一直強硬處於上風，男生也會覺得很累，記得要當他的女友而不是他媽媽，當然小任性是可愛，太任性就不是好事了。

２. 不主動

感情中流傳過一句話，「太主動的一方吃虧多」其實不是吃虧，而是太主動就顯得你更愛他，或許被愛的總是有恃無恐，多數男人都不喜歡太黏的女生，所以你的不主動更讓他們覺得有空間，也就更想接近你，這也是為什麼冰山類型的女生讓男生更有征服慾吧！

３. 拒絕他人的請求

百依百順久了，男生也會覺得沒有挑戰性，反正你都會接受，其實女生還是應該順應自己的想法，小女人也可以有拒絕的時候，不管是別人還是另一半，不喜歡的事情就果斷拒絕，千萬不要為了想當一個好人而委屈自己。

就像另一半讓你去做的事情，如果你勉強自己去做，之後兩人也會不清楚對方的需求到底是什麼，永遠記得感情是兩個人的事情，不是一個人的，付出妥協久了，那就不是愛情了。

４. 愛吃、愛鬧像小孩子

「動不動又餓了、說好的減肥又不小心多吃了」，你的女友是不是也經常出現這種情況呢？雖然每次都抱怨她、嫌棄她，但是還是覺得她像一個孩子需要你照顧，的確，女生的這種小缺點在他眼裡或許能變成一種依賴。所以女孩們也別擔心因為某些缺點讓男友不夠愛自己，其實愛你的人會喜歡你的每一種動作，好好做自己吧！

關鍵字：

男人, 感情, 男女關係

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