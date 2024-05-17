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眼睛離不開手機？營養師教你吃「7種食物」保護眼睛

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／Unsplash

現代人眼睛離不開3C，以時間來說，超過八成以上的人每天近距離看螢幕都超時，等發現眼睛出現問題多半已經不可逆，除了控制時間以外，營養師宋明樺分享，多攝取以下7種食物，對眼睛保護也很有助益。

▲▼護眼食物。（圖／Unsplash）

#β-胡蘿蔔素

β-胡蘿蔔素在體內合成維生素A，長時間看螢幕增加眼球表面液體的散失，維生素A可降低乾眼症症狀，日常可從深綠色、紅色、黃色蔬果中取得。

#維生素B群

保護視神經，維持眼球正常功能，營養師建議可從瘦肉、糙米、五穀米、深綠色蔬菜、牛奶、酵母中取得。

▲▼護眼食物。（圖／Unsplash）#維

#維生素C維生素C的抗氧化功能，能降低紫外線對於視網膜的傷害，同時修復並增進眼球健康，可由水果像是芭樂、釋迦、甜柿、奇異果、玉荷包、木瓜、柑橘類取得。

#維生素E

具有抗氧化功能，減少自由基對於眼球的傷害，建議可從各式植物油、原味堅果取得。

▲▼護眼食物。（圖／Unsplash）

#葉黃素、玉米黃素

兩種黃色色素皆可以過濾掉來自3C產品的藍光，減少黃斑部受到的傷害，可從菠菜、玉米、玉米筍、南瓜、柑橘類、蛋黃取得。

#花青素

可促進視紫質的生長，也是很好的抗氧化劑，建議從紅色、紫色蔬果中取得。

▲▼護眼食物。（圖／Unsplash）

#DHA

視網膜與視神經都含有豐富的DHA，也具有調控發炎反應與降低乾眼的功能，平時可攝取各類深海小型魚種，像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚、海鱺魚等。

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