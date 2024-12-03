陳傑憲全身GUCCI走紅毯帥出新高度！牽愛妻「情侶裝」放閃超甜

記者鮑璿安／台北報導

「台灣隊長」陳傑憲在世界12強棒球賽中領軍中華隊奪下冠軍，人氣超強的他昨晚（2日）出席《GQ》2024年度風格大賞「GQ MOTY 2024」, 陳傑憲與愛妻綺綺一同走上紅毯，獻出時尚場合初體驗，而他驚喜換上GUCCI西裝，紳士般的穿搭造型與他帥氣顏值掀起熱議，一舉一動超有巨星架勢。





▲GQ年度風格大賞紅毯，陳傑憲、妻子綺綺。（圖／記者周宸亘攝）

陳傑憲昨晚現身《GQ》紅毯，他選擇了GUCCI深色西裝，以GG logo為搶眼的主打元素覆蓋全身，俐落的剪裁遊走他強壯的體格，而穿搭亮點更在於領口處，捨棄了常規的領帶配件，特別運用長長的絲巾扣銜接打造出飄逸質感，與以往在球場上的運動風格非常不同。





▲陳傑憲與妻子身穿GUCCI登場。（圖／記者周宸亘攝）

陳傑憲以帥氣的顏值駕馭這身造型，果然一登場就吸引大家的目光，妻子綺綺則是身穿 Ancora 酒紅色基調的皮革套裝，搭配半月包以及厚底樂福高跟鞋，露出一雙筆直長腿。而陳傑憲更是緊緊牽著愛妻綺綺放閃，他也在訪問中透露，出席正式場合時，在造型安排上會特別聽老婆的專業建議，認為她的審美比較好，言談之間也是相當寵妻。