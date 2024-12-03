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4種行為讓你成職場最傻的4種人

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▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

▲職場上有許多細膩的生存法則，現在不是用苦勞換取成果的時代。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

在職場中除了專業能力，還需要學會如何不讓自己處於劣勢，有時因為自己的言行，變成默默努力卻無回報、或是被當成目標箭靶，賺了錢反而付出更多隱形成本。以下列舉四種常見的職場「吃虧人設」，看看你是否不小心踩雷了。

▲▼疲憊,工作,疲勞,過勞,職場。（圖／免費圖庫PEXELS）

老實過頭的人：做最多事，拿最少錢
埋頭苦幹固然是職場中的好態度，但若不懂得適時爭取，往往會被視為可以「任勞任怨」的員工。當你默默接受額外任務而不申訴時，主管只會認為你還能再多做一些，而不是給你應得的肯定。

設立自己的界限很重要，當你的努力無法換來實質回報時，學會禮貌拒絕那些不在職責範圍內的工作。職場中，付出與回報應該保持平衡，過度承擔只會讓自己疲憊不堪。

▲▼5個職場地雷別踩。（圖／Unsplash、Pexels）

低存在感的人：像影子一樣沒人記得你
抱著「上班只管工作，其他不重要」的想法，可能會讓你避免人際糾紛，但也可能讓你成為不被重視的那個人。若你總是躲在角落，缺乏與同事或主管的交流，別人對你的印象也會逐漸淡化。

建立基本的職場互動很重要，尤其是和上司保持良好關係，讓他們了解你的能力和貢獻。適當地表現自己，能幫助你在需要被記得的時候，成為大家心中有分量的人。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

講求正義的人：職場不是講究公平，而是講究價值
在工作中堅守原則當然值得尊重，但若總是試圖糾正他人的錯誤，或過於在意是非分明，反而可能招致不必要的麻煩。畢竟職場的重點是完成任務，利益通常高於對錯

學會適時閉嘴，並非每一件事都需要你站出來發表看法。留一些空間給灰色地帶，反而能讓你更從容應對各種情況。懂得分辨哪些值得爭辯，哪些該放下，是一種成熟的職場智慧。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

目中無人的人：自我膨脹只會暴露缺點
自認為高人一等或過度自信，往往是職場大忌。即便你在某方面表現出色，也要保持謙虛態度。畢竟，職場人際網絡複雜，過於高調可能導致人際關係緊張。

學會以平和的心態面對他人，甚至在爬上高位後也應該展現出尊重與包容。柔軟的身段往往能幫你化解潛在的對立，也可能在關鍵時刻為你帶來意想不到的支持。

關鍵字：

職場, 吃虧, 求生指南, 職場智慧, 工作

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