盤點蛇年限定鞋！Nike中國結上腳超討喜　Onitsuka Tiger絕美薄底鞋必收

記者鮑璿安／綜合報導

隨著農曆新年到來，勢必要換上新鞋走春，無論是時下流行的潮流薄底鞋履，或是結合運動舒適度的跑鞋，都換上了蛇年意向超應景，以下就盤點Nike、adidas、Onitsuka Tiger、New Balance以及UNDER ARMOUR的全新蛇年限定鞋款，看看哪一雙是你的最愛！

Nike





▲Nike「靈蛇迎新」系列。（圖／品牌提供）



Nike「靈蛇迎新」系列以蛇靈動蜿蜒的姿態融入「靈動蛇紋」及「乙巳、春、銅錢」等新年符號，貫穿男子、女子和兒童產品，涵蓋籃球、跑步、運動生活等系列。像是經典款式Nike Air Force 1，鞋頭搭配寓意 「好運連連」的金屬扣，另一款則透過新年特製鞋帶和中國結等元素點綴復古色系拼接皮革；而Nike Dunk Low採用拼接面料，同樣以玉石系配色結合蛇年設計巧思。

adidas Originals、adidas

adidas Originals以「一雙經典，新春新態」為主題，推出全新蛇年新春系列，更驚喜請到宋雨琦參與形象拍攝，演繹充滿節慶氛圍的紅色系穿搭，腳踩大勢鞋款CITY RNR，完美結合T-TOE鞋復古外觀。這次的蛇年新春系列中，人氣款式 SAMBA採用新春印花演繹經典三條線； DROP STEP LOW紅色滾邊展現俐落個性，系列鞋款皆有蛇紋細節並附上專屬蛇年金屬掛飾打造吸睛的煥新設計。

adidas廣受喜愛的 ULTRABOOST 系列及XLG RUNNER DELUXE鞋款也迎來蛇年限定版本，結合吉祥圖樣、隱藏蛇紋細節等，讓穿著者在走春時兼具潮流感與舒適性。

Onitsuka Tiger

作為近年來的大勢薄底鞋款之一，Onitsuka Tiger推出全新MEXICO 66蛇年限定鞋款，鞋款以米白色為主基調，搭配兩種濃淡不一的紅色作為點綴色， 鞋帶部分採用了粗線條平行穿插的設計，還附上的備用鞋帶，讓穿搭者能夠依照個人風格進行多樣化的創意配搭。鞋身側邊則是經典的虎紋圖案，以層疊合成麂皮材質構成，而鞋墊表面則融入了以蛇形交織的優美線條為靈感，原創圖案壓紋設計，並以同色系的方式巧妙運用，展現細節的美感。

New Balance







▲極簡且具未來感的 WRPD Runner 和復古經典的 740 鞋履。（圖／記者林敬旻攝）

New Balance以 「型聚此刻，潮玩新年」為主題帶來一系列蛇年全新鞋款，WRPD Runner 擁有輕量化的支撐結構與貼合舒適的腳感，換上摩卡棕、橄欖綠、奶油白、芝麻灰等多色選擇；740 系列則以經典千禧年代跑鞋為藍本，搭載舒適緩震性能並推出森林綠、夜幕黑、月光白、夕陽杏四色選擇，滿足日常搭配需求的同時，也帶來濃厚的 Y2K 混搭風潮。

UNDER ARMOUR





▲全新「HOVR Apparition」新春配色。（圖／品牌提供）

▲CURRY 12 LNY 籃球鞋 $5,280 。（圖／品牌提供）



UA紅白新春系列登場，本次推出2款全新「HOVR Apparition」新春配色，一款鞋面採用節慶朱紅搭配米色麂皮材質，鞋跟後則印有乙巳字樣。另一款則延續2024年銀色球鞋風潮，鞋面採用高質感金屬材質，並低調融入蛇麟細節。兩款節慶感設計外型加上舒適緩震鞋底。除此之外，CURRY 12鞋款也推出LNY全新配色，以潑墨黑覆蓋鞋面，並佈滿細膩的立體蛇鱗圖案，鞋底則選用濃厚節慶意味的朱紅色。