fb ig video ETtoday search mobile

2024鞋款榜單揭曉！Nike掉出前十、「年度神鞋」擊敗愛迪達薄底鞋奪冠

>

記者鮑璿安／綜合報導

一轉眼到了2025年，鞋類雜誌媒體平台Hartcopy日前公佈了2024年度榜單，揭曉年度最熱門鞋款，第一名被Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU所拿下，而意料之外的是Nike並未上榜，ADIDAS直接包辦第2至5名，也被視為強勁對手。

Hartcopy每年都會公佈年度榜單，這次公開2024 年全年獲得最多點讚的 10 款鞋履，第一名由Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU，品牌在去年11月聯手法國品牌PATOU，將高人氣Mexico 66復古薄底鞋進行重新演繹，加入了粉色調和虎頭吊牌顯得非常可愛，在社群上頗具影響力，推出僅一個月就拿下該榜單的冠軍。

▲▼ 鞋履排行榜 。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履排行榜 。（圖／品牌提供）

▲PUMA Palermo由於被Rosé 親自曝光而產生話題 。（圖／品牌提供）

而第二至第五名則都被ADIDAS包下緊追在後，上榜鞋履分別有與陳冠希、大陸時裝設計師Caroline Hu 的合作系列。而第六名的PUMA Palermo由於被Rosé 親自曝光而產生話題，連同第十名的PUMA Speedcat OG都屬於時下大勢的薄底鞋履款式。

此外，Hartcopy也公開2024年度鞋履品牌排行榜，冠軍是adidas，Nike則在第二名位置，值得關注的是ASICS、HOKA、Mizuno這類跑鞋單品也都一一上榜，不難發現大家對於鞋履的舒適度性能需求進一步提高。

Hartcopy 2024年度鞋款榜單如下

1.Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU

2.ADIDAS Tischtennisby NAKED and Metagirl

3.ADIDAS GT-iiby SNS

4.ADIDAS Dress Superstar by Edison Chen

5.ADIDAS Samba “The Riverie”by Caroline Hu

6.PUMA Palermo

7.BRIKENSTOCK 1774 Tokio Mule

8.ADIDAS FW24 By Wales Bonner

9.NEWBALANCE 1906R By Randomevent

10.PUMA Speedcat OG

關鍵字：

鞋款, 2024年度, OnitsukaTiger, ADIDAS, Hartcopy

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黃麟凱預計9點行刑　法警點香拜地藏王菩薩

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

汶萊王子妃望著「亞洲最帥王子」甜出汁　香奈兒、愛馬仕齊放閃

汶萊王子妃望著「亞洲最帥王子」甜出汁　香奈兒、愛馬仕齊放閃

周子瑜公認美貌天花板！連2年奪「全球最美女星」冠軍　孫藝真第9名

周子瑜公認美貌天花板！連2年奪「全球最美女星」冠軍　孫藝真第9名

無印良品揪走春　熱門行李箱「限時優惠1000元」要入手快衝

無印良品揪走春　熱門行李箱「限時優惠1000元」要入手快衝

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友 頭髮長好慢！營養師：補充4大關鍵營養素　讓頭髮長快又強韌 寒流急凍租屋族「無暖氣保暖法」　網友大推一神物 台北年貨大街「迪化街」6間超強美食！除了辦年貨　寶藏美食不可錯過 大掃除3撇步功夫省一半　家事達人陳安祺：「順序是關鍵」 GD日常照「驚見台牌印花褲」超懂穿！2017年單品已絕版　設計師驚喜回應了 SOGO新春福袋最高回饋百倍　花千元抽64萬元歐洲機票

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面