2024鞋款榜單揭曉！Nike掉出前十、「年度神鞋」擊敗愛迪達薄底鞋奪冠

記者鮑璿安／綜合報導

一轉眼到了2025年，鞋類雜誌媒體平台Hartcopy日前公佈了2024年度榜單，揭曉年度最熱門鞋款，第一名被Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU所拿下，而意料之外的是Nike並未上榜，ADIDAS直接包辦第2至5名，也被視為強勁對手。

Hartcopy每年都會公佈年度榜單，這次公開2024 年全年獲得最多點讚的 10 款鞋履，第一名由Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU，品牌在去年11月聯手法國品牌PATOU，將高人氣Mexico 66復古薄底鞋進行重新演繹，加入了粉色調和虎頭吊牌顯得非常可愛，在社群上頗具影響力，推出僅一個月就拿下該榜單的冠軍。

▲Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU 。（圖／品牌提供）





▲PUMA Palermo由於被Rosé 親自曝光而產生話題 。（圖／品牌提供）

而第二至第五名則都被ADIDAS包下緊追在後，上榜鞋履分別有與陳冠希、大陸時裝設計師Caroline Hu 的合作系列。而第六名的PUMA Palermo由於被Rosé 親自曝光而產生話題，連同第十名的PUMA Speedcat OG都屬於時下大勢的薄底鞋履款式。

此外，Hartcopy也公開2024年度鞋履品牌排行榜，冠軍是adidas，Nike則在第二名位置，值得關注的是ASICS、HOKA、Mizuno這類跑鞋單品也都一一上榜，不難發現大家對於鞋履的舒適度性能需求進一步提高。

Hartcopy 2024年度鞋款榜單如下



1.Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU



2.ADIDAS Tischtennisby NAKED and Metagirl



3.ADIDAS GT-iiby SNS



4.ADIDAS Dress Superstar by Edison Chen



5.ADIDAS Samba “The Riverie”by Caroline Hu



6.PUMA Palermo



7.BRIKENSTOCK 1774 Tokio Mule



8.ADIDAS FW24 By Wales Bonner



9.NEWBALANCE 1906R By Randomevent



10.PUMA Speedcat OG