adidas台灣限定「珍奶SAMBA」鞋墊印微糖超萌！NB日製U1500JP精緻滿分

記者鮑璿安 ／綜合報導

2025年一開始，已經有不少話題鞋履蓄勢待發，像是adidas Originals驚喜帶來BUBBLE TEA TAIPEI限定系列，將台灣標誌性珍珠奶茶文化與鞋款SAMBA完美結合，打造出奶茶鞋履，簡直超勸敗。而New Balance 1500系列35周年紀念，讓灰潮魅力全新升級。





▲adidas Originals全新BUBBLE TEA TAIPEI限定系列， SAMBA珍奶款將於2025年1月22日(三)、限定珍奶T-SHIRT將於1月24日(五) 於adidas官方購物網站及指定店點限定發售 。（圖／品牌提供）

adidas Originals全新BUBBLE TEA TAIPEI限定系列，這次以溫暖的奶茶色質感麂皮皮革作為鞋身主色調，經典鞋側三條線與鞋後跟採用黑色亮面皮革，展現珍珠粉圓的迷人光澤。設計細節更充滿台式手搖飲文化的巧思，鞋墊印有「微糖」與「微冰」字樣，鞋舌上的 adidas 標誌「I」則換成珍奶圖樣，而左右鞋跟上「TAIPEI 台北」字樣，象徵城市限定的獨特性。而珍珠奶茶T-shirt，則是在胸口點綴ADIDAS珍奶圖樣，無論日常搭配或收藏都極具價值。





▲New Balance 特別版 Made in Japan「U1500JP」 。（圖／品牌提供）

New Balance 與全球合作夥伴 M.Lab 為紀念廣受喜愛的 Made inUK 經典之作 1500 系列誕生 35 周年，推出特別版 Made in Japan「U1500JP」，首次採用緩震的 EVA 材料以及ENCAP 中底技術，為穿著者帶來絕佳的支撐性與穩定感。鞋面選用輕量且耐髒的合成皮革材質，並以縮小版「N」字標誌，金色刺繡點綴與細膩縫線，展現 Made in Japan 的獨特工藝魅力。