adidas台灣限定「珍奶SAMBA」鞋墊印微糖超萌！NB日製U1500JP精緻滿分

記者鮑璿安 /綜合報導

2025年一開始,已經有不少話題鞋履蓄勢待發,像是adidas Originals驚喜帶來BUBBLE TEA TAIPEI限定系列,將台灣標誌性珍珠奶茶文化與鞋款SAMBA完美結合,打造出奶茶鞋履,簡直超勸敗。而New Balance 1500系列35周年紀念,讓灰潮魅力全新升級。





▲adidas Originals全新BUBBLE TEA TAIPEI限定系列, SAMBA珍奶款將於2025年1月22日(三)、限定珍奶T-SHIRT將於1月24日(五) 於adidas官方購物網站及指定店點限定發售 。(圖/品牌提供)

adidas Originals全新BUBBLE TEA TAIPEI限定系列,這次以溫暖的奶茶色質感麂皮皮革作為鞋身主色調,經典鞋側三條線與鞋後跟採用黑色亮面皮革,展現珍珠粉圓的迷人光澤。設計細節更充滿台式手搖飲文化的巧思,鞋墊印有「微糖」與「微冰」字樣,鞋舌上的 adidas 標誌「I」則換成珍奶圖樣,而左右鞋跟上「TAIPEI 台北」字樣,象徵城市限定的獨特性。而珍珠奶茶T-shirt,則是在胸口點綴ADIDAS珍奶圖樣,無論日常搭配或收藏都極具價值。





▲New Balance 特別版 Made in Japan「U1500JP」 。(圖/品牌提供)

New Balance 與全球合作夥伴 M.Lab 為紀念廣受喜愛的 Made inUK 經典之作 1500 系列誕生 35 周年,推出特別版 Made in Japan「U1500JP」,首次採用緩震的 EVA 材料以及ENCAP 中底技術,為穿著者帶來絕佳的支撐性與穩定感。鞋面選用輕量且耐髒的合成皮革材質,並以縮小版「N」字標誌,金色刺繡點綴與細膩縫線,展現 Made in Japan 的獨特工藝魅力。