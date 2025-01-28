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執杯大師列出4款易飲酒款　和朋友聚會自在喝

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▲威士忌,烈酒。（圖／免費圖庫Pexels）

▲選對酒款能讓聚餐更熱鬧、輕鬆愉快。（圖／免費圖庫Pexels）

作者：林一峰Steven LIN

●精選書摘

我有兩種朋友，一種是當威士忌上了桌，就會滔滔不絕地分享每一支威士忌的歷史、典故以及風味，像這樣的朋友，我們多半很喜歡他的學問淵博，威士忌喝起來也有趣多了。不過，難免有一些不感興趣的朋友，會覺得壓力很大，喝酒就是喝酒，囉唆那麼多幹什麼。

還有一種朋友，對威士忌不感興趣，反倒對於酒桌上正要八卦起來的話題興致盎然，平常陪朋友喝喝酒只是為了紓解壓力，或抱怨一下公司和上司，比起研究威士忌做了幾次蒸餾或是放進哪幾種不同的橡木桶陳年，還不如討論一下台股漲翻天時，還有哪支股票可以加碼投資。

聰明如我們，知道身邊要有各種不同的朋友來豐富我們的生命，興趣很重要，投資很重要，八卦也能滿足我們無處釋放的好奇心，當大家聚在同一張桌子一起喝酒時，上什麼威士忌、聊什麼話題，就成了生活的智慧，賓主能否盡歡就成了自己平常關不關心朋友的考試題。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

威士忌旅程再啟：因威士忌而美好的探索之旅（圖／幸福文化提供）

1.
百富12年雙桶單一麥芽威士忌
The Balvenie 12yo Double Wood
威士忌的流行是有潮流的，大部分對威士忌不感興趣的朋友，多半對於跟上時勢潮流都是感興趣的。單一麥芽威士忌的風潮從麥卡倫吹到蘇格登，再從蘇格登吹到百富，聽說現在大摩正潮，喝一下潮流之中的威士忌，順邊講講百富12年是現在最流行換桶熟成的第一人，顯得自己也是潮流中人啊！

2.
坦度12年單一麥芽威士忌
Tamdhu 12yo
雪莉桶風味一直是大眾追逐的標的，我們熱烈喜愛它的同時，卻也不希望自己喜歡的雪莉桶風味威士忌是那種大賣場或KTV都見得到的酒款，這樣顯得我們的品味太通俗，所以要有點流行又不要太流行的威士忌就是最佳選擇。坦杜因為量少質優，所以要大眾化也不容易，號稱全系列唯一100%雪莉桶從頭至尾陳年的，只此一家別無分號。

3.
亞伯樂12年非冷凝過濾單一麥芽威士忌
Aberlour 12 yo
與朋友聊威士忌的話題，不要冗長而煩人，要精簡而有感，使用非冷凝過濾（Non Chill Filtered）的亞伯樂，保留最原始而完整的純粹風味。因此，當你加入些許的水，或用冰塊降溫，在酒液中就會呈現出雲霧狀的酒雲，趁著觀賞並解釋酒雲的當下，幫朋友上一堂短短的威士忌課吧！

4.
約翰走路藍牌調和威士忌
Johnnie Walker Blue Label
有些酒，你什麼話都不用說，一拿上桌，朋友就知道你的誠意。Johnnie Walker 藍牌一直以來擁有極高的名聲、高級酒的形象，不需多費唇舌，品牌透過廣泛的媒體廣告行銷就已經幫你安撫好朋友的心，和你拿了一支比藍牌貴了好幾倍的小眾威士忌，需要費盡口舌地雞同鴨講，朋友喝了還一臉嫌棄的表情相比，這款酒可能社交效果更佳。

威士忌旅程再啟：因威士忌而美好的探索之旅（圖／幸福文化提供）

★本文經幸福文化出版授權，摘自《威士忌旅程再啟：因威士忌而美好的探索之旅》

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

威士忌, , 聚餐

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